A La Bonne Heure avec Pierre Niney et Anaïs Demoustier

publié le 21/11/2018 à 12:30

Sauver ou périr, c'est le deuxième long métrage de Frédéric Tellier, auteur en 2015 de L’affaire SK1 sur la traque du tueur en série Guy Georges. Présenté lors de la 27e édition du Festival du film de Sarlat en octobre, ce drame poignant, inspiré de faits réels, raconte l’histoire d'un Sapeur-Pompier de Paris qui finit à l’hôpital dans l’unité des grands brûlés suite à une intervention. Pour incarner les personnages principaux, Frédéric Tellier a fait appel à deux acteurs de talent : Anaïs Demoustier et Pierre Niney.





D'ailleurs, pour féliciter et remercier ce dernier de mettre leur profession à l’honneur, les Pompiers de Paris ont élevé le comédien le 18 novembre dernier au grade de première classe honorifique. Lors de la cérémonie, Pierre Niney a donc reçu la prestigieuse distinction de la part de l’Armée de Terre et du Général des Pompiers de Paris. Sauver ou périr sortira en salles le 28 novembre.

"Sauver ou périr" de Frédéric Tellier

L'histoire : Franck (Pierre Niney) est Sapeur-Pompier de Paris. Il sauve des gens. Il vit dans la caserne avec sa femme Cécile (Anaïs Demoustier) qui accouche de jumelles. Il est heureux. Lors d’une intervention sur un incendie, il se sacrifie pour sauver ses hommes. A son réveil dans un centre de traitement des Grands Brûlés, il comprend que son visage a fondu dans les flammes. Il va devoir réapprendre à vivre, et accepter d’être sauvé à son tour.

Nous vous proposons de découvrir la bande-annonce du film...

> "Sauver ou périr" - Bande-annonce (2018)

