Kim Kardashian, Meghan Markle... Ces stars qui attendent des bébés en 2019

publié le 05/01/2019 à 11:04

L'année 2018 s'est conclue par la naissance de la petite Lucia, dernière fille de Ricky Martin. 2019 commence sur les chapeaux de roues avec l'annonce du quatrième enfant du couple star Kim Kardashian et Kanye West. À l'instar du chanteur latino-américain, ils feront appel à une mère porteuse. Après les naissances naturelles de North et Saint, les problèmes de santé avaient forcé la "it girl" à utiliser la Gestation pour autrui (GPA) pour leur fille Chicago. Ce ne sera cependant pas la même. La naissance est attendue pour le printemps.



L'arbre généalogique s’allonge également pour la famille royale britannique : après l'arrivée de Louis, le troisième enfant de la duchesse de Cambridge, Kate Middleton et du prince William, c'est au tour de la jeune mariée Meghan Markle d'accueillir un "royal baby". La Duchesse de Sussex et le prince Harry pouponneront à l'arrivée des beaux jours.

La France n'est pas épargnée par cette vague de naissance. L'acteur Vincent Cassel et le top model Tina Kunakey attendent eux-aussi leur premier enfant, cinq mois après leur mariage au Pays-Basque. Autre papa célèbre, le footballeur Antoine Griezmann. Il attend son deuxième enfant et on connaît déjà le sexe : "A très vite petit prince !", s'est-il exclamé sur son compte Instagram pour accompagner une photo pleine de douceur de lui, sa femme Erika et sa fille Mia née en 2016.

Aux États-Unis, l'actrice Amy Shumer (I Feel Pretty) et Richard Gere (Pretty Woman) seront parents cette année. Même Yvonne Strahovski, la terrible Serena Joy-Waterford de la série dystopique The Handmaid's Tale s'y met. Et promis, sans l'aide d'aucune mère porteuse maltraitée.