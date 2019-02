publié le 01/02/2019 à 10:07

Au programme du catalogue Netflix de février 2019, il y en aura pour tous les goûts, du thriller, du fantastique et même une petite dose d'humour.



Pour les nouveautés qu'il ne faudra pas louper ce mois-ci, ne manquez pas The Umbrella Academy, une adaptation des comics et romans graphiques éponymes de Dark Horse Comics qui rappelle étrangement un pitch similaire, celui des X-Men.

Vous pourrez aussi vous lancez dans Nightflyers, la série futuriste de George R.R. Martin. Le créateur de Game of Thrones change radicalement d'univers et s'échappe de l'hiver glaçant et fantastique pour explorer la galaxie.

Côté films, Netflix se met au sport avec le nouveau film de Steven Soderbergh, High Flying Bird. Le réalisateur de Contagion s'attaque cette fois au monde corrompu de la NBA, la fédération de basket américaine.

Les séries

Nightflyers (saison 1), 1er février : La série spatiale du papa de Game of Thrones, George R. R. Martin, raconte la quête d'explorateurs prêts à tout pour sauver la Terre. À bord du vaisseau très sophistiqué "Nightflyer", ils tentent d'intercepter un mystérieux engin extraterrestre qui pourrait être la clé de leur survie.



Russian Doll, 1er février : Une version trash d'Un Jour Sans Fin. Voilà ce qui pourrait être la définition de cette nouvelle série signée par Amy Poehler, la reine de l'auto-dérision américaine. Nadia, joué par Natasha Lyonne (Orange Is The New Black), est condamnée à revivre inlassablement son anniversaire au cours duquel elle finit toujours par mourir de différentes manières.



Gantz (saison 1), 1er février : Depuis déjà deux ans, le film d'animation Gantz 0 est présent dans le catalogue de Netflix. Ce mois-ci, la série dérivée arrive au programme et raconte l'histoire d'un jeune lycéen Kei Kurono qui voit son monde chambouler quand un camarade de classe le pousse à aider un homme tomber sur les rails du métro.



Au Fil des Jours (saison 3), 8 février : Troisième saison pour la série humoristique latino. Une mère qui élève seule ses deux ados et une grand-mère aux méthodes éducatives d'un autre temps. Situations cocasses et humour décalé garantis.



Homeland (saison 7), 12 février : Carrie Mathison, jouée par l'actrice Claire Danes, est seule contre tous dans cette septième saison. Elle qui a passé plusieurs années en Afghanistan, est persuadée qu'un des soldats, porté disparu huit ans auparavant et érigé en héros, est en réalité devenu un espion à la solde de l'ennemi.



The Umbrella Academy (saison 1), 15 février : 43 femmes sont tombées enceintes et ont accouché en moins de 24 heures le même jour, donnant naissance à des individus aux capacités surnaturelles. Plusieurs de ces êtres d'exception ont été recueillis par un mystérieux père d'adoption qui a créé un groupe de super-héros. Rassembler des jeunes adultes possédant des pouvoirs incroyables dans un vieux manoir ressemble terriblement à une autre saga : celle des X-Men et le fameux institut du professeur Charles Xavier. Coïncidence : l'actrice Ellen Page, déjà présente dans les X-Men, sera aussi de la partie.



The Dragon Prince (saison 2), 15 février : Nouvelle saison pour la série d'animation fantastique dans laquelle deux princes forment une alliance improbable avec un elfe assassin envoyé pour les tuer et se lancent dans une quête destinée à pacifier leurs territoires.



Suburra (saison 2), 22 février : La suite de la série italienne dans laquelle la corruption, les rivalités et les complots sont monnaie courante.



Ash Vs Evil Dead (saison 3), 25 février : Alors qu'il vit caché depuis 30 ans, Ash se voit contraint de reprendre du service et d'affronter ses démons. Au sens propre comme au figuré. Mais cette fois, il n'est plus seul pour combattre les forces du Mal.



Final Space (saison 1), 26 février : Cette série d'animation qui n'est pas sans rappeler Futurama de Matt Groening, se déroule dans l'espace. Dans les six épisodes de la première saison, Gary explore les tréfonds de la galaxie à bord d'un vaisseau aux côtés d'un petit martien vert, Mooncake.



Shadowhunters : The Mortal Instruments (saison 3, partie B), 26 février : Netflix a signé pour la diffusion de la troisième saison de la série aux allures démoniaques. Clary Fray, une sorte de Buffy moderne, découvre le jour de ses 18 ans qu'elle est dotée de certains pouvoirs. La jeune femme se confronte au côté obscur de notre monde, dans lequel des Chasseurs d'Ombres combattent des créatures maléfiques.



Les films

Velvet Buzzsaw, 1er février : Casting affolant pour le dernier film de Dan Gilroy (Night Call, Jason Bourne : L'Héritage). On y retrouve Jake Gyllenhaal en critique d'art hanté entouré par John Malkovich, Toni Colette et Zawe Ashton, toutes les deux vues dans une série Netflix, Wanderlust.



La Tour Montparnasse Infernale, 1er février : Netflix ressort la comédie délirante du duo Eric Judor et Ramzy Bédia sortie en 2000 et réalisée par Charles Nemes.



High Flying Bird, 8 février : Après les bandits de Ocean's Eleven, les malades de Contagion et les strip-teasers de Magic Mike, Steven Soderbergh s'attaque maintenant aux sportifs de la NBA, la ligue nationale de basket américaine. Ray Burke, un agent pour sportifs, joué par André Holland (Moonlight), tente d'impliquer un de ses clients, basketteur un peu naïf, dans une proposition intrigante et polémique.



Steve Jobs, 21 février : Le film de Dany Boyle sorti en 2015 dresse un portrait très intime du PDG d'Apple interprété par Michael Fassebender. Le biopic s’appuie sur la biographie controversée signée Walter Isaacson, parue l’année du décès de Steve Jobs (2011), mettant en lumière une personnalité colérique, autoritaire voire même tyrannique.



Paddleton, 22 février : Le réalisateur Alexandre Lehmann à qui l'on doit parmi d'autres films, Blue Jay, raconte l'histoire d'une amitié improbable entre deux voisins marginaux. Lorsque l'un des deux se voit diagnostiquer un cancer en phase terminale, ils se lancent dans un road-trip avant qu'il ne soit trop tard.



Paris est à nous, 22 février : À l'origine, un projet expérimental dans la capitale française. Au fur et à mesure du tournage, l'expérimentation est devenue un film : Anna rencontre Greg à une soirée. Ils se rapprochent, se dévoilent l’un à l’autre. Un an plus tard, Greg part travailler à Barcelone. Anna décide de le rejoindre. Elle rate son vol. L’avion s’écrase. Prise dans le vertige d’une mort évitée de peu, elle s’éloigne de la réalité et du présent. Alors que son couple se désagrège, Paris devient le miroir de sa détresse.



Isn't It Romantic, 28 février : L'actrice australienne Rebel Wilson (Célibataire, mode d'emploi) interprète Natalie, une architecte new-yorkaise dégoûtée par l'amour. Après une agression, elle se retrouve complètement sonnée. Cerise sur le gâteau, le monde est devenu un ersatz de conte de fées révélant tous les clichés du genre.