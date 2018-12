publié le 11/12/2018 à 21:00

Si les fans Marvel pleurent l'annulation des séries Daredevil, Iron Fist et Luke Cage, Netflix vient de dévoiler la bande-annonce d'Umbrella Academy. Une nouvelle série dans la veine super-héros et pouvoirs phénoménaux, disponible dès le 15 février 2019.



Adaptées des comics et romans graphiques éponymes de Dark Horse Comics, Umbrella Academy suit les aventures de sept enfants aux pouvoirs extraordinaires, adoptés par Sir Reginald Hargreeves, un milliardaire et scientifique de renom. Tout cela dans le but de sauver le monde. Certains reconnaîtront un pitch similaire aux X-Men avec l'école du Professeur X qui accueille les jeunes mutants.

Mais, la famille Umbrella se sépare et ne se retrouve que des années plus tard, après la mort brutale de leur père adoptif. Les six protagonistes essayent de percer le mystère de cette mystérieuse disparition, mais leurs différents caractères et pouvoirs rendent la mission impossible. Pourtant, le temps presse : la fin du monde est proche. La saison 1 compte 10 épisodes d'une heure, qui arriveront le 15 février 2019 sur Netflix.

Des super-pouvoirs phénoménaux

La super-famille de "Umbrella Academy" Crédit : Netflix

Au fil des années, les sept protagonistes, présentés avec le numéro de leur matricule et non leurs prénoms, apprennent à maîtriser leurs pouvoirs. Numéro 1 - Spaceboy (Tom Hopper) possède une force hors du commun, Numéro 2 - Kraken (David Castañeda) est un as du combat aux couteaux et peut retenir son souffle indéfiniment.



Numéro 3 - Rumeur (Emmy Raver-Lampman) peut créer n'importe quel événement en l'énonçant si elle commence sa phrase par "J'ai entendu dire que...", Numéro 4 - Seance (Robert Sheehan) est télékinésiste et peut communiquer avec les morts. Il a problème d'alcool et de drogues.



Numéro 5 (on ignore son prénom) peut voyager dans le temps, Numéro 6 - Horreur (Ethan Hwang) a l'apparence d'un enfant, mais des tentacules de pieuvre géante dans son corps. Enfin, Numéro 7 (Ellen Page), ne possède pas (encore) de super-pouvoirs, mais elle est une virtuose du violon.