publié le 29/07/2019 à 11:33

"You know you love me... XOXO Gossip Girl". Cette réplique, prononcée par Kristen Bell dans Gossip Girl a rythmé le quotidien de millions de spectateurs et de spectatrices des années 2000. Neuf ans après l'arrêt de la série sur la jeunesse dorée de New York, une suite est prévue sur HBO Max.

Elle sera centrée sur "une nouvelle génération de lycéens New-Yorkais" et se déroulera "8 ans" après les aventures et les drames de Blair (Leighton Meester), Chuck (Ed Westwick), Serena (Blake Lively), Dan (Penn Badgley) ou encore Nate (Chace Crawford). Mais, selon Josh Schwartz, le producteur de Gossip Girl, les acteurs et les actrices de la série originelle pourraient revenir.

En effet, il a confié à Entertainment Tonight : "Nous les avons tous contacté pour leur annoncer la bonne nouvelle et nous adorerions qu'ils en fassent partie, s'ils le souhaitent. Mais, nous n'avons pas basé cette nouvelle série sur leur participation. Ils ont incarné ces personnages pendant 6 ans et si cela leur suffit, nous respectons leurs choix. Évidemment, ce serait génial de les revoir".

Pour le moment, les principaux intéressés n'ont pas communiqué sur leur potentiel retour. Dans tous les cas, il n'y aura pas de "nouvelle Blair" ou de "nouveau Chuck", puisque "ce n'est pas un remake, mais une extension" de la série, précise le producteur avant d'ajouter : "Un groupe d'adultes qui serait contrôlé par Gossip Girl, ça n'avait pas beaucoup de sens".