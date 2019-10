publié le 09/10/2019 à 20:31

Pour jouer un personnage historique, il y a les acteurs qui lisent des biographies, qui puisent dans leurs émotions personnelles, qui s'entraînent... et ils y a ceux qui font tout ça et tentent le spiritisme.

L'actrice britannique Helena Bonham Carter (Harry Potter, Le Discours d'un roi, Dark Shadows) qui incarnera la princesse Margaret, la sœur d'Elizabeth II décédée en 2002, a décidé d'aller très loin pour travailler le personnage de la série de Netflix. Dans les colonnes du journal The Guardian, on apprend que l'actrice a lu toutes les biographies sur la sulfureuse princesse, a parlé à ses anciens amis et ses dames de compagnie mais qu'elle s'est aussi entretenue avec un astrologue, un graphologue et un medium.

En marge du festival de littérature de Cheltenham, la comédienne a raconté cette entrevue très spéciale avec le fantôme de la princesse. "Apparemment elle était contente que je la joue. Je tiens toujours à avoir l'aval des personne que j'interprète si ce ne sont pas des fictions pures. Je veux avoir leur bénédiction parce que j'ai une grande responsabilité à les jouer, dit-elle. Elle m'a dit que j'étais 'meilleure que les autres que les autres prétendantes'. Je me suis dit que son esprit était sans doute là car c'est une façon très à elle de parler. Elle faisait toujours des compliments qui vous rabaissaient en même temps".

"Elle m'a dit ensuite que je devrais me brosser les cheveux et avoir une apparence un peu plus soignée, continue-t-elle. Elle m'a dit aussi de faire très attention à ma façon de l'imiter quand elle fumait avec son porte-cigarette". Il faudra attendre le 17 novembre 2019 pour découvrir les épisodes de la troisième saison de The Crown et son tout nouveau casting pour savoir si ces travaux préparatoires ont porté leurs fruits.