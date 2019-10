publié le 16/10/2019 à 11:55

En direct du festival Lumière de Lyon, merveilleux rendez-vous d’octobre consacré au cinéma de patrimoine, RTL a pu assister à la projection de The Irishman le nouveau film de Martin Scorsese. Plus de 2.000 spectateurs étaient debout pour acclamer son unique projection sur grand écran en France. Le film ne sera diffusé en France que sur Netflix à partir du 27 novembre prochain.

150 millions de dollars de budget, des mois de tournage, un an de postproduction pour raconter cette histoire vraie. Celle de l’amitié, à la vie à la mort, de Jimmy Hoffa (Al Pacino), leader syndicaliste emblématique des années 1970 aux États-Unis, et de son fidèle homme de main Frank Sheeran (Robert De Niro). En 1975, Hoffa lié à la Mafia, disparaît. Son corps ne sera jamais retrouvé, mais Sheeran connaît la clef du mystère.

Robert De Niro et Al Pacino, c'est une complicité réelle qui se retranscrit parfaitement à l'écran. "Peu de gens le savent, mais on s'est rencontré dans les années 60, quand nous étions jeunes acteurs, nous confie Al Pacino, et au fil du temps nous avons appris à bien nous connaître (...) nous cherchons toujours des projets pour nous retrouver."

> The Irishman | Bande-annonce officielle

La prouesse de The Irishman tient dans son casting mais aussi dans le procédé technique qui permet aux acteurs de jouer sur plusieurs générations, en les rajeunissants grâce à un logiciel révolutionnaire. Une contrainte vite contournée par Robert De Niro : "Pour nous ça n'était pas compliqué. En fait le plus difficile pour moi c'était de mettre ces prothèses et cette perruque pour figurer l'époque de ma cinquantaine. Quant au reste, on n'avait rien à faire, il (Martin Scorsese) nous disait de rester nous même et qu'il ferait le reste en numérique."

Avec Robert De Niro, Al Pacino, mais aussi Joe Pesci ou Harvey Keitel, The Irishman de Martin Scorsese est à découvrir sur Netflix le 27 novembre prochain.