publié le 11/01/2019 à 14:31

Quand Skins rencontre Masters of Sex : voici comment on pourrait résumer Sex Education (Éducation sexuelle, en français), nouvelle série britannique disponible sur Netflix depuis ce vendredi 11 janvier et réservée selon la plateforme aux plus de 16 ans.



L'histoire ? Celle d'Otis (Asa Butterfield), 16 ans, ado vierge qui n'arrive pas à se masturber et dont la mère (célibataire mais qui collectionne les amants) est une sorte de "gourou du sexe". En d'autres termes : elle est sexo-thérapeute et reçoit dans la (très belle) maison familiale des personnes ou des couples ayant des problèmes avec leur sexualité.

Otis, qui a grandi dans un environnement où le sexe est un sujet omniprésent, s'y connaît pas mal sur le sujet. Du moins en théorie. Un jour, alors qu'il aide un camarde de classe à dépasser son problème d'érection, Maeve, une ado au look grunge et un peu rebelle, lui propose d'ouvrir un cabinet de thérapie sexuelle clandestin, au sein du lycée. Objectif : aider ces ados en difficulté et se faire de l'argent.

Accessible, drôle, légère : Sex Education est une série à l'humour on ne peut plus british et au contenu qui éduquera les ados... et les autres. On vous explique pourquoi.

> Sex Education | Bande-annonce officielle | Netflix

Un discours libre et décomplexant sur la sexualité

Problème d'érection, premières relations sexuelles avec une personne du même sexe, dégoût de la fellation, anatomie féminine... Sex Education entre dans l'intimité de ses personnages (et donc de ses spectateurs et spectatrices) en prenant le parti d'un discours à la fois libre et décomplexant.



La télévision britannique aidant, on ne s'embarrasse pas de pirouettes linguistiques pour parler d'actes sexuels et on montre, s'il le faut, des parties génitales en gros plan.



L'humour permet de relativiser les problèmes ou difficultés que rencontrent les personnages (ados comme adultes) et de comprendre que si la sexualité est un domaine sérieux, il faut aussi parfois savoir relâcher la pression à son sujet.

La série "Sex Education" est disponible depuis le 11 janvier sur Netflix Crédit : Sam Taylor/Netflix

Une vision LGBTQ+ du sexe

Sex Education représente différentes orientations sexuelles et les place sur un même pied d'égalité. En normalisant le discours autour de l'homosexualité par exemple, la série offre une vision plurielle du sexe et ne fait pas de l'hétérosexualité la "normalité", permettant ainsi à ces spectateurs et spectatrices LGBTQ+ de se reconnaître dans les sujets abordés dans chaque épisode.

Comprendre que parler de sexe n'est pas honteux

Jean Thompson, la mère d'Otis jouée par l'incroyable Gillian Anderson, instaure malgré son grain de folie ce sentiment de confiance et de bienveillance lorsqu'il s'agit de parler de sexualité. Son fils incarne également cette écoute sans jugement dans ses "consultations" et permet à tous et à toutes de se livrer et de dépasser leurs peurs ou leurs blocages.



De quoi se questionner sur son propre rapport au sexe et sa façon d'envisager ses doutes ou questionnement concernant notre sexualité.

Kedar Williams-Stirling et Emma Mackey dans "Sex Education" Crédit : Sam Taylor/Netflix

Un casting diversifié

Les femmes de plus de 50 ans sont largement invisibilisées dans les médias comme la télévision ou le cinéma. Gillian Anderson et sa resplendissante chevelure grise participent à la diversité du casting de Sex Education où certes, tous les personnages principaux sont blancs, mais les secondaires s'ouvrent à la diversité. Un peu mieux faire qui reste encourageant.