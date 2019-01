YouTube bannit le "Bird box challenge" et les autres défis dangereux

publié le 17/01/2019 à 15:09

YouTube hausse le ton face aux défis dangereux et aux blagues qui vont trop loin. La plateforme vidéo de Google a mis à jour son règlement intérieur afin d'encadrer les challenge viraux très populaires chez les jeunes utilisateurs.



L'exemple le plus récent est le "Bird box challenge", qui consiste à se filmer en train d'effectuer une action les yeux bandés comme dans le film de Netflix où Sandra Bullock doit échapper à des créatures mystérieuses avec un bandeau sur les yeux.

Dans un article publié sur son site de support le 15 janvier, YouTube bannit explicitement les vidéos portant sur les défis dangereux infligeant "une expérience émotionnellement traumatisante" et "pouvant mettre en danger l'intégrité physique ou la vie de ses utilisateurs. Le site aux près de deux milliards d'utilisateurs interdisait déjà les contenus incitant à la violence et aux activités dangereuses. Ces termes englobaient ce type de farces ou de challenges. Il leur consacre désormais une section dédiée.

Si le "Bird box challenge" a conduit à des incidents plus ou moins graves - aux États-Unis, au moins un accident de la circulation a été signalé -, d'autres défis ont eu des conséquences autrement plus dramatiques. Quelques mois plus tôt, le "Fire challenge", qui consiste à s'asperger de liquide inflammable avant d'y mettre le feu, a poussé de nombreux adolescents à mettre leur vie en danger.