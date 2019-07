publié le 23/07/2019 à 17:14

Le réalisateur de Gladiator (2000) est de retour pour un nouveau film : The Last Duel. Basé sur un roman, il sera réalisé par Ridley Scott et le scénario sera écrit à six mains, celles de Matt Damon (Seul sur Mars, Jason Bourne, Will Hunting), Ben Affleck (Gone Girl, Argo, Gone Baby Gone) et Nicole Holofcener (réalisatrice de quelques épisode de Sexe In The City et Six Feet Under notamment).

Selon Deadline, c'est la première fois que le réalisateur collabore avec Matt Damon depuis Seul sur Mars (2015). Le producteur Kevin Walsh retrouve également son acteur, avec qui il n'avait pas travaillé depuis Manchester By The Sea en 2016. Ridley Scott a déjà travaillé sur le thème du duel. En 1977, il a réalisé Les Duellistes dans lequel Harvey Keitel et Keith Carradine jouent deux officiers de l'armée napoléonienne, ennemis, qui s'affrontent en duel tout au long de leur vie.

Yahoo aurait appris la nouvelle après avoir photographié Matt Damon sortant de chez Ben Affleck, le livre et le script sous le bras.

Adapté d'un livre d'Eric Jager

Le film sera adapté de The Last Duel : A True Story of Trial by Combat in Medieval France (Le dernier duel : une histoire vraie du procès par combat dans la France médiévale), un livre d'Eric Jager sur l'un des derniers duels judiciaires officiellement reconnu qui s'est déroulé dans l’hexagone. L'auteur, un critique littéraire américain spécialiste de littérature médiévale, y raconte le duel entre le chevalier normand Jean de Carrouges et l'écuyer Jacques Le Gris.

En rentrant de la guerre, Jean de Carrouges retrouve sa femme, Marguerite de Thibouville, qui lui annonce avoir été violée par Jacques Le Gris. À cause de l'influence de l'écuyer et de sa relation amicale avec le Comte, personne ne croit la Dame de Carrouges à part son mari, qui décide de réclamer justice et dédommagement en faisant appel au Roi Charles VI. Un duel judiciaire est organisé entre les deux personnages, auparavant amis. À l'époque, le gagnant était considéré comme innocent. Selon la version de Deadline, en cas de défaite de Jean de Carrouges, Marguerite de Thibouville devrait être brûlée, comme une punition pour avoir "menti".



En attendant les annonces officielles, Ridley Scott a annoncé Gladiator 2, et travaille actuellement sur l'adaptation de la jeunesse du célèbre mage arthurien Merlin.