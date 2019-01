publié le 11/01/2019 à 15:53

L'obsession, les envies de meurtres, la pure folie... Il en faut plus pour déstabiliser les fans de la série You, actuellement disponible sur Netflix. L'inquiétant et séduisant personnage de Joe Goldberg, campé par Penn Badgley, revient sans cesse au cœur des discussions. Plusieurs internautes sont troublés.



Dans la série, l'acteur américain découvert dans la série adulescente Gossip Girl incarne un harceleur obsédé par sa petite amie Guinevere Beck (Elizabeth Lail). Sur Twitter, les déclarations d'amour pleuvent. Penn Badgley, alerté par l'attirance de ses groupies, a décidé de répondre un à un aux posts des amoureux transits.

Parmi les divers messages, on peut retrouver une fan voulant se faire enlever par Joe à laquelle l'acteur répond humblement, "Non merci". Une autre explique : "Je l'ai déjà dit mais Penn Badgley me brise le cœur en tant que Joe Goldberg. Qu'est-ce qu'il m'arrive ?" La réponse de l'intéressé, très directe, a été : "C'est un meurtrier".

Certains s'extasient devant son charme déroutant : "Ok, Penn Badgley était sexy avec Dan (Gossip Girl), mais, mon dieu, Joe est d'un tout autre niveau... de problèmes pas vrai ?", questionne-t-il en retour.

No thx https://t.co/VnBqJ3JoxG — Penn Badgley (@PennBadgley) 9 janvier 2019

A: He is a murderer https://t.co/g2g4f3JvaF — Penn Badgley (@PennBadgley) 9 janvier 2019

Dans le lot, on peut tout de même dénicher des tweets un peu plus rassurants : "Le nombre impressionnant de personnes rêvant du personnage de Penn Badgley dans You me fait peur".



En réponse, l'acteur de 32 ans répond : "Pareil. C'est la seule motivation dont j'ai besoin pour la saison 2." À la sortie de la série, il avait précédemment confié à E ! News qu'il était "troublé" par ce rôle et qu'il ne comprenait pas "pourquoi les gens aiment à ce point Joe". On ne sait pas encore réellement de quoi sera faite la saison 2 de la série de Greg Berlanti et Sera Gamble. Peut-être calmera-t-elle les ardeurs du net.