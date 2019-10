publié le 18/10/2019 à 12:35

C'est une triste nouvelle qui a accueilli les fans de Profilage et de Plan Cœur ce 18 octobre 2019. Le média La 1ère rapporte que le comédien Jean-Michel Martial et président du Crefom (Conseil représentatif des Français d'outre-mer) est décédé le 17 octobre 2019, à 67 ans, des suites d'une longue maladie.

Né en 1952 à Madagascar, Jean-Michel Martial était docteur en chirurgie dentaire à Paris et en Guyane. Il ferme son cabinet situé à Cayenne en 1983 pour se consacrer au théâtre. Il alterne les métiers de comédien, metteur en scène et réalisateur. C'est lui qui double le personnage de Chef dans South Park, mais aussi Marsellus Wallace dans Pulp Fiction et Le Président Lindberg dans Le Cinquième Élément.

Jean-Michel Martial était connu pour son rôle du commissaire Grégoire Lamarck dans la série Profilage sur TF1. Un rôle qu'il assurait depuis le début de la fiction, en 2009, aux côtés d'Odile Vuillemin (Chloé Saint-Laurent) et Raphaël Ferret (Hippolyte de Courtène), entre autres. Le comédien était aussi à l'affiche de la série Netflix Plan Coeur, où il incarnait Philippe, le père de l'héroïne Elsa (Zita Hanrot). Il a aussi joué dans Les Cordier, juge et flic, Plus belle la vie, Camping Paradis ou encore Braquo.

Il a été remarqué au Festival de Cannes

En 1993, Jean-Michel Martial est remarqué au Festival de Cannes pour son rôle dans L'homme sur les quais de Raoul Peck, en sélection officielle. Quatre ans plus tard, il fonde la compagnie L'autre Souffle, où il produit, co-produit et met en scène des pièces de théâtre comme : Liens de sang ou Martin Luther King Jr - La force d'Aimer. En 2004, il est nommé pour le Molière du comédien dans un second rôle dans la pièce Miss Daisy et son chauffeur.

Récemment, il s'était illustré dans la pièce Edmond dans le rôle du cafétier Honoré, au Théâtre du Palais-Royal (Paris) d'Alexis Michalik. La pièce a d'ailleurs été récompensée par cinq Molières en 2017, puis adaptée au cinéma, où il reprend son rôle. Il partage alors l'affiche avec Alexis Michalik (Georges Feydeau), Thomas Solivéres (Edmond Rostand)

Olivier Gourmet (Constant Coquelin) et Mathilde Seigner (Maria Legault).

> Edmond - La bande annonce / Théâtre du Palais-Royal

Depuis 2016, il était le président du Crefom

Comédien ultra-marin, Jean-Michel Martial assurait aussi la présidence du Conseil représentatif des Français d'outre-mer depuis 2016. En 2017, il avait condamné l'esclavage en Libye dans un discours publié sur les réseaux sociaux du Crefom : "L'Histoire ne doit pas se reproduire sans fin, sans cesse. Nous devons apprendre du passé et envisager de vraiment faire changer ces sociétés. L'avidité ne doit pas avoir le dernier mot. Le respect doit finir par gagner sa place", expliquait-il. Sur Twitter, de nombreux collaborateurs et des collaboratrices lui ont rendu hommage, après l'annonce de son décès.

Jean-Michel Martial était un grand acteur, un des rares ultramarins qui ait percé au niveau national tant au théâtre qu’au cinéma. C’était aussi un citoyen engagé, qui n’hésitait pas à participer à la vie collective enfin un homme gentil et modeste. Je salue sa mémoire. — George Pau-Langevin (@Pau_Langevin) October 18, 2019

Repose en Paix Jean Michel Martial, merci pour ton travail au Crefom et pour les #outremer tes amis du Pacifique ne t’oublieront jamais. pic.twitter.com/wskPsVJOOw — Malia LAPÉ (@ulutuipalelei) October 18, 2019