Dans le catalogue Netflix du mois de juin 2019, le retour des beaux jours est également synonyme de suite pour nos séries préférées. Les nouveautés sont donc rares mais quelques pépites font tout de même leur apparition.



Côté séries, le rendez-vous à ne pas manquer sur vos écrans est certainement le 5 juin : la plateforme de streaming vous fera frémir avec la tant attendue saison 5 de Black Mirror. Dans une ambiance totalement différente, la série adolescente Glee débarque avec ses 5 saisons le 30 juin et vous fera chanter comme aux premiers jours.

Dans les nouveautés signées de la marque rouge de la plateforme : Rolling Thunder Revue, A Bob Dylan Story, un documentaire exceptionnel sur la légende de la folk américaine orchestré magistralement par Martin Scorsese. Autre arrivage, après Dumplin', Jennifer Aniston débarque à nouveau sur Netflix en duo avec Adam Sandler dans Murder Mistery.

Même si les productions Marvel disparaissent peu à peu de la liste Netflix à cause du rachat de la firme par Disney - en témoigne le retrait de The Punisher -, Ant-Man et la saison 3 de Jessica Jones font leur apparition en juin.

Si vous êtes toujours en avance sur votre temps

> The 100 - bande-annonce saison 1 Date : 27/05/2019

SÉRIE - The 100 (saison 5), 1er juin : Diffusée depuis 2014 sur la chaîne CW aux États-Unis, cette série nous projette tout droit dans un monde apocalyptique où la population a été ravagée. Reste quelques humains parqués dans une station spatiale. Dans la première saison, une centaine d'entre eux, des prisonniers sont envoyés sur la Terre pour savoir si elle est à nouveau habitable. Pour les fans, une sixième saison est déjà en préparation.



SÉRIE - Black Mirror (saison 5), 5 juin : Cinquième salves d'épisodes pour les terrifiantes histoires de Charlie Brooker. Les applications meurtrières, les puces électroniques et les drones maléfiques viendront à nouveau hanter vos nuits. On retrouvera notamment un épisode sur le monde de la chanson (aura-t-on droit à l'incessant titre Anyone Who Knows What Love Is (Will Understand) ?), cette fois-ci, la chanteuse Miley Cyrus s'empare du micro.



SÉRIE - Ad Vitam (saison 1), 21 juin : Tout d'abord diffusée sur la chaîne franco-allemande Arte, l'intrigue se situe dans la lignée (et la mode ?) de Black Mirror. Dans un futur proche, la médecine a réussi à permettre à la population de vaincre les années et d'abolir la vieillesse. Une assemblée de jeunes opposants se forment en parallèle et entament une vague de suicides.

Si vous aimez chanter à tue-tête

> Pitch Perfect 2 / Bande-Annonce VOST Date : 27/05/2019

FILM - Pitch Perfect 2, 2 juin : Si vous avez aimé le premier volet, celui-ci vous comblera tout autant. Sortie en 2015, cette suite met en scène les mêmes actrices confrontées au même dilemme, chanter mieux que les autres, et à la même morale, l'union fait la force.



DOCUMENTAIRE - Rolling Thunder Revue, A Bob Dylan Story, 12 juin : Pour sa première collaboration avec la plateforme, Martin Scorsese revient à l'un de ses amours, la musique. Il avait déjà filmé la tournée mythique des Rolling Stones dans Shine a Light. Dans ce long-métrage, le réalisateur suit la mythique tournée de l'interprète de Blowing In The Wind durant l'automne 1975.



SÉRIE - Glee, (saisons 1 à 6), 30 juin : Les chants a cappella ont décidément la cote ce mois-ci sur Netflix. Diffusée au début des années 2000 sur M6, la série ravira les nostalgiques de leur adolescence.



SÉRIE - Crazy Ex-Girlfriend, (saison 3), 24 juin : Le titre annonce avec justesse la trame. Il s'agit effectivement d'une ancienne petite-amie folle, qui ne cesse de chanter sa joie sur tous les toits afin de reconquérir celui qu'elle pense être l'amour de sa vie.

Si vous voyez le mal partout

> Hannibal Lecter Les Origines du Mal - Trailer Date : 28/05/2019

FILM - Hannibal Lecter : Les origines du mal, 1er juin : Sous les traits de l'un des plus grands psychopathes imaginé par l'écrivain Thomas Harris, actuellement en librairie avec Cari Mora, on retrouve le français Gaspard Ulliel dans ce film de 2007. Après Brian Cox et Anthony Hopkins, l’interprète d'Un Long dimanche de fiançailles est le troisième acteur à incarner le serial-killer.



FILM - Murder Mystery, 14 juin : Après Le Mytho, Jennifer Aniston se remet en couple avec Adam Sandler. Et le duo américain se trouve un troisième larron improbable, Dany Boon. L'humoriste joue un policier français dans cette farce meurtrière à l'humour trivial : accusé d'avoir assassiné un passager à bord d'un paquebot de croisière, le couple Aniston/Sandler va devoir trouver le vrai coupable.



SÉRIE DOCUMENTAIRE - Délit de preuve (Exhibit A), 28 juin : Au cours de plusieurs épisodes, la réalisatrice Kelly Loudenberg dissèque les pratiques parfois douteuses de la médecine légale.

Si vous aimez les (super-)héros

> Ant-Man - Bande-annonce VF - Marvel Officiel ' HD Date : 28/05/2019

FILM - Ant-Man, 1er juin : Entrée par la grande porte pour le plus petit héros de la firme Marvel interprété par Paul Rudd.



SÉRIE - Happy ! (saison 2), 5 juin : Héros qui n'a de super-pouvoirs que sa force et une licorne volante qui l'aide à sauver une fillette en danger de mort enlevée par le père Noël. Dans la peau de cet ancien flic, on retrouve Christopher Meloni, alias Détective Elliot Stabler pendant 12 saisons (la 21e est en préparation) de New York Unité Spéciale.



SÉRIE - Jessica Jones (saison 3), 14 juin : Dernière saison pour la détective jouée par Kristen Ritter, la seule rescapée des Defenders dont les séries ont été annulées par Netflix.

Si vous aimez la politique étrangère

> Designated Survivor : Saison 3 ' Bande-annonce officielle ' Netflix [HD] Date : 28/05/2019

DOCUMENTAIRE - La Démocratie en danger (The Edge Of Democracy), 19 juin : Un savant mélange entre enquête et archives, témoins du passé, sur la politique brésilienne. Une plongée parfois tragique dans les heures sombres du pays qui a transformé de nombreuses vies, notamment celle de la documentariste.



SÉRIE - Designated Survivor (saison 3), 7 juin : Toujours de la politique, fictionnelle et américaine cette fois-ci, qui n'est pas sans rappeler la série 24 heures chrono. La faute certainement à son thème mais également à son acteur principal qui est autre que Kiefer Sutherland, alias Jack Bauer dans la série frisson débutée en 2001.