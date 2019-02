publié le 13/02/2019 à 22:17

"Joyeux anniversaire à cette féroce femme. Férocement aimante. Férocement gentille… et férocement drôle". Voici le message adressé à Jennifer Aniston pour son cinquantième anniversaire, le 11 février 2019, publié sur le compte Instagram de son ex-mari, Justin Theroux.



Accompagnant cette légende enflammée, une photo de l’actrice, en contre-plongée, brandissant une corne de Viking. Deux jours plus tôt, le 9 février 2019, la star de Friends a réuni tous ces amis, plus connus les uns que les autres, à l’hôtel Sunset Towers à Los Angeles. Au même titre qu’un autre de ses anciens maris, Brad Pitt, semble avoir gardé de très bonnes relations avec celle qui fût sa femme de 2015 à 2017.

Fin 2017, quelques mois après leur divorce, l’acteur de The Leftovers s’était confié au quotidien américain The New York Times sur sa relation avec Jennifer Aniston : "La bonne nouvelle est que c’était probablement - je choisis mes mots vraiment précautionneusement - la plus douce des séparations, ça s’est fait sans animosités", avait détaillé Justin Theroux.