et Cécile Antoine-Meyzonnade

publié le 22/05/2019 à 12:35

Thomas Harris a beaucoup apprécié le film aux 5 oscars tiré de son roman, Le Silence des agneaux. Il faut dire qu'on y retrouve la même capacité à nous terrifier que chez l'auteur américain. Devenu quasiment un mythe vivant, il revient avec son sixième roman, Cari Mora, publié chez Calmann-Levy.



Rendez-vous compte, en 40 ans, il n'avait publié que cinq romans, dont quatre avec Hannibal Lecter, vendus à des dizaines de millions d'exemplaires. Il vit dans la plus grande discrétion et n'avait pas donné d'interview depuis 1976. Thomas Harris vient de sortir de son silence dans un entretien exceptionnel accordé au New York Times le 18 mai 2019 pour la sortie mondiale de son Cari Mora.

L'histoire se situe à Miami, dans les caves de l'ancienne villa de Pablo Escobar. Le baron de la drogue colombien y aurait laissé une montagne de lingots d'or. Les chefs de gangs se livrent une guerre sans merci pour récupérer le magot. Parmi eux, un certain Hans-Peter Schneider qui n'a rien à envier à ce cher Hannibal Lecter. Cari Mora est la jeune gardienne de l'ex-villa d'Escobar. Une magnifique héroïne qui affrontera le terrifiant Schneider dans un duel à couper le souffle.

"Cari Mora", de Thomas Harris Crédit : Calmann-Levy