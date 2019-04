publié le 05/04/2019 à 15:27

Les fans des Rolling Stones vont pouvoir relâcher la pression : l'opération du cœur qu'a subit Mick Jagger vendredi 5 avril 2019 à New York, s'est très bien déroulée. Le leader du groupe restera encore quelques jours à l'hôpital pour se reposer, selon une source du magazine américain Billboard.



Aucune complication n'a été rencontrée pendant l'opération selon la source du média américain. Le chanteur de 75 ans devra cependant se remettre de la procédure pendant 4 ou 5 jours. La tournée No Filter Tour qui devait initialement commencer en avril, se tiendra un peu plus tard, en juillet 2019. Les dates seront très prochainement annoncées.

À l'annonce de cette intervention et de l'annulation des concerts du groupe, les fans avaient été nombreux à s'inquiéter. La rockstar avait alors tenté de les rassurer. "Je travaillerai très dur pour être de retour sur scène dès que je peux", avait-il assuré dans un message sur Twitter. "Je suis terriblement désolé pour tous nos fans en Amérique et au Canada qui ont des tickets. Je déteste vraiment l'idée de vous laisser tomber de cette façon", avait ajouté le leader des Stones, qui, on l'espère, n'en a pas encore fini de ses déhanchements frénétiques.