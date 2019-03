publié le 22/03/2019 à 22:03

Au placard le Démogorgon et le Flagelleur mental, place à un nouveau monstre. Prévue pour le 4 juillet 2019, la troisième salve d'épisodes de Stranger Things vient de se dévoiler mercredi 20 mars dans une bande-annonce entre fraîcheur des années 80 et images horrifiques. Attention, la suite contient des spoilers.



Le nouveau monstre dévoilé dans le trailer soulève d'ailleurs bien des questions. Qui est-il ? D'où vient-il ? Que veut-il ? Certains spécialistes de la série avancent l'idée que ce petit nouveau n'en serait pas réellement un. Selon le site américain Comicbook, il s'agirait d'un personnage récurrent de la série qui se serait transformé : Billy Hargrove, interprété par Dacre Montgomery, le tyrannique frère de la jeune Max, débarqué dans la saison précédente.

La bande-annonce montre effectivement quelques éléments troublants à ce sujet. Billy apparaît horrifié dans sa douche après avoir découvert sur son bras une entaille suintante qui mériterait d'être consultée très rapidement par un spécialiste. Une seconde image est le gros plan d'un œil vert, peut-être le sien, infecté de nerfs noirs grossissants à vue d'iris.

Cette théorie pourrait également justifier le physique particulier de la bête. Les deux précédents, le Démogorgon et le Flagelleur mental, étaient dénués de visage. Celui-ci est davantage "humain", dans le sens très relatif du mot. Et surtout, il semble être fait d'un petit peu de chair et de beaucoup de sang.

Comment se s'est-il transformé ?

Que ce soit dans le poster de la nouvelle saison ou bien dans les multiples tweets de Netflix, on pouvait voir des rats. La bande-annonce ne fait pas exception : une armée de rats accoure sur un sol qui semble jonché de pailles. Cet animal n'est pas choisi au hasard, bien au contraire. Une des principales caractéristiques de cette charmante petite bête est de transmettre des maladies, parfois en mordant ses "victimes".



Pourquoi l'un des personnages - Billy - ne se retrouverait-il pas fait comme un rat à cause d'une contamination ? Le septième épisode s'appelle d'ailleurs "La Morsure". Certes, on ne peut pas encore savoir comment Billy aurait pu être en contact avec le rongeur puisque l'on apprend dans le trailer qu'il travaille pour l'été à la piscine d'Hawkins en tant que maître-nageur.



Billy Hargrove à gauche, le nouveau maître-nageur de la piscine d'Hawkins Crédit : Netflix

Nancy et Jonathan témoins ?

Le site PopSugar a établi toute une théorie sur le déroulement des événements. Tout d'abord, il est important de noter que l'on peut apercevoir dans la scène où le monstre grossit et sort les crocs Jonathan Byers juste derrière. Et de dos, face à la bête on aperçoit dans un coin flou à gauche, une personne avec une chemise rose que l'on suppose être Nancy Wheeler. Dans les autres scènes, elle est effectivement habillée tel quel.



Ainsi, le site suppose que dans la saison 3 de Stranger Things, Billy serait allé à l'hôpital pour faire traiter son infection, mais le temps d'arriver là-bas, trop tard. Nancy et Jonathan auraient voulu le sauver, ou du moins, éviter qu'il se transforme au milieu d'un centre de soin aseptisé. Loupé, ils arrivent pile-poil pour le grand show. Ce qui expliquerait également l'air éberlué de l'adolescente, échevelée et mascara dégoulinant.

Nancy Weeler face au monstre Crédit : Capture d'écran YouTube