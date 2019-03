publié le 06/03/2019 à 21:00

Toujours plus grand, toujours plus cher. Depuis son lancement - 1998 aux États-Unis, vingt ans plus tard en France - la machine Netflix produit de plus en plus de séries et de films. Un succès commercial puisque les abonnements ne cessent eux-aussi de croître mais également, un succès critique. Roma, d'Alfonso Cuarón, a ainsi reçu, entres autres, trois Oscars à la 91e cérémonie, un Golden Globe en 2019 et aussi un Lion d'or à la Mostra de Venise.



La plateforme de streaming ne cesse d'élargir son répertoire de têtes connues, au détriment de certaines pertes. Outre la diffusion de grands classiques comme la trilogie Jurassic Park de Steven Spielberg, elle produit par ailleurs Steven Soderbergh avec High Flying Bird ou les frères Coen avec La Ballade de Buster Scruggs et prochainement, Martin Scorsese avec The Irishman.

Pour cet ambitieux film de gangsters, le budget va exploser tous les records du géant californien : d'après le magazine américain Esquire, ce film original sera le "projet le plus cher jamais tourné" pour la plateforme. Nul ne sait toutefois si Triple Frontière, de J.C. Chandor, sorti en mars 2019 sur Netflix, pourrait le battre puisque le budget n'a jamais été dévoilé.

À titre de comparaison, le film le plus cher jamais sorti dans le monde reste pour le moment l'indétrônable Pirates des Caraïbes : La fontaine de jouvence (4e volet sorti en 2011) avec 398 millions de dollars. The Irishman est finalement un grain de sable dans les rouages du monde du cinéma.

Les trois films aux plus gros budgets diffusés sur Netflix Crédit : RTL

1. "The Irishman", 175 millions de dollars

Martin Scorsese se lancera sur la plateforme pour son prochain film The Irishman. Une première pour cet amoureux du cinéma qui réalise ainsi le film le plus coûteux diffusé sur Netflix. Mais pas seulement : ce film sera également un record pour le réalisateur puisque la place du film le plus onéreux de sa carrière était jusqu'à maintenant détenue par son Hugo Cabret avec 150 millions de dollars.



175 millions de dollars, un budget faramineux qui dépasse de peu son hommage à Méliès et au septième art. Le casting justifie peut-être les moyens : le cinéaste de Little Italy a réuni pour l'occasion les figures "mafieuses" du cinéma avec rien de moins qu'Al Pacino, Robert de Niro, Joe Pesci ou encore Harvey Keitel. Les premiers vus dans la saga du Parrain de Francis Ford Coppola et le dernier, dans Mean Streets de Scorsese.



Le film de gangsters, dont la sortie sera certainement retentissante, est attendu pour fin octobre 2019, selon les révélations dans Esquire de Sebastian Maniscalco, jouant Joe "Crazy Joe" Gallo. L'histoire racontera la (vraie) vie de Franck Sheeran, dit "The Irishman", interprété par Robert De Niro, soupçonné d'avoir fait disparaître le baron de la pègre Jimmy Hoffa en 1975.

Martin Scorsese (au centre) sur le tournage de "Hugo Cabret" (2011) Crédit : Warner Bros. France

2. "Six Underground", 150 millions de dollars

Le prochain blockbuster de Michael Bay annonce du lourd. Avec Transformers ou le plus lointain Pearl Harbor au compteur, le réalisateur est un habitué des budgets monstres. Six Underground ne fait donc pas exception avec 150 millions de dollars.



Au casting de cet "action movie", Ryan Reynolds (Deadpool), Dave Franco (Si Beale Street pouvait parler) ou encore Ben Hardy, vu récemment dans le rôle de Roger Taylor, l'un des membres de Queen, dans le biopic sur Freddie Mercury, Bohemian Rhapsody.



Si aucune bande-annonce n'a été dévoilée pour le moment, l'interprète du sale gosse de Marvel a tout de même montré une étonnante vidéo sur son compte Twitter. On ignore pour le moment l'intrigue du prochain film signé par les scénaristes derrière Deadpool, Paul Wernick et Rhett Reese, mais on a déjà les coulisses.

3. "Bright", 90 millions de dollars

Le film de David Ayer est presque donné en comparaison des deux autres. Avec ses 90 millions de dollars, Bright (2017) n'a pas été encensé par la critique mais a rassemblé tout de même des milliers de téléspectateurs. Selon le magazine américain Variety, en seulement trois jours, il y aurait eu 11 millions de visionnages aux États-Unis. On est quand même loin de l’horrifique Bird Box et son envolée à 45 millions de vues en seulement une semaine.



Depuis le 22 décembre 2017 sur Netflix, Will Smith se bat aux côtés d'un Joel Edgerton grimé en orque dans ce thriller fantastique dans lequel monstres, fées et humains cohabitent dans un monde contemporain. Et fort de son succès, un second volet est attendu courant 2019. Pour le moment, aucune information n'a été dévoilée par la plateforme.