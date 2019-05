Black Mirror: Season 5 | Official Trailer | Netflix

publié le 15/05/2019 à 13:35

Netflix nous avait déjà offert un épisode inédit de sa série phare le 28 décembre 2018. Cette fois-ci, les fans de la fascinante série seront heureux de découvrir les premières images de la cinquième saison de Black Mirror. Deux ans après la quatrième, les vies ultra-connectées (et malmenées) seront sur nos écrans le 5 juin 2019.



Vibreur, sonneries de téléphones, clapotis angoissants... Le trailer débute sur les tonalités habituels de la série devenue culte de la plateforme californienne. Parmi la multitude de données fournies par ces images, une tête familière apparaît : la chanteuse américaine Miley Cirus. Tout d'abord, derrière un piano dans une grande demeure et ensuite, en star de la chanson, robe en vinyl blanc et perruque rose.

Les nouvelles technologies s’immiscent dans des vies apparemment paisibles. On découvre par exemple, une poupée-robot, qui vient en aide à une jeune fille solitaire. Une aide qui devient vite "un poison"...