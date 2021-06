Journée mondiale des océans : 10 films cultes à (re)voir pour célébrer la mer

publié le 08/06/2021 à 19:49

En ce 8 juin, c'est la Journée mondiale des océans. Créée en 2008 par l'ONU, cette journée a pour but de sensibiliser les citoyens et les citoyennes à une meilleure gestion des ressources des océans et à leur sauvegarde.

Depuis des années, des images des plages polluées, des animaux échoués et des marées noires nous sont montrés. À nous d'agir pour préserver les océans, comme par exemple s'investir auprès d'associations voire s'engager.

Pour cette journée spéciale, RTL.fr vous propose aussi de (re)découvrir 10 films cultes en lien avec la mer. Du classique de Disney La Petite Sirène, mais aussi du Grand Bleu de Luc Besson avec les excellents Enzo (Jean Reno) et Jacques (Jean-Marc Barr), en passant par l'inoubliable de Bodhi (Patrick Swayze) de Point Break et le voyage surréaliste d'un adolescent et d'un tigre au milieu de l'océan dans L'Odyssée de Pi, cette sélection vous fera voyager au gré des vagues.

1. "Point Break" de Kathryn Bigelow

Le pitch

Johnny Utah (Keanu Reeves) est un jeune agent du FBI chargé d'infiltrer un groupe de surfeurs soupçonnés d'être des braqueurs de haut niveau. Il découvre alors le monde de Bodhi (Patrick Swayze), les rites et les coutumes des surfeurs de Los Angeles. Mais jusqu'à quel point Johnny réussira-t-il à cacher sa double identité et éviter d'autres victimes pendant les braquages ?

Pour qui ?

Sans aucun doute les fans de Patrick Swayze et de Keanu Reeves qui offrent l'un des meilleurs duos au cinéma des années 90. La réalisatrice Kathryn Bigelow filme toute la beauté des vagues déchaînées et des sessions de surfs qui ont marqué des générations de spectateurs et de spectatrices.

Où le voir

Amazon Prime Video, Canal+ VOD, VOD Orange

> Point Break - Bande Annonce Officielle (VOST) - Patrick Swayze / Keanu Reeves

2. "Le Grand Bleu" de Luc Besson

Le pitch

Depuis leur enfance Jacques Mayol (Jean-Marc Barr) et Enzo Molinari (Jean Reno) sont des rivaux et des passionnés de la plongée en apnée. Les deux hommes se retrouvent au championnat du monde d'apnée en Sicile où chacun cherche à battre un record en frôlant la mort. En plus de la compétition et de ses démons, Jacques rencontre Johana (Rosanna Arquette) qui lui fait découvrir l'amour.

Pour qui ?

Si vous aimez passer des heures sous l'eau ou dans l'eau, si vous avez toujours eu un faible pour le jeu d'acteur de Jean Reno et que l'histoire de Jacques et Johana fait fondre votre cœur.

Où le voir

Amazon Prime Video, Canal+ VOD, VOD Orange

3. "Les Dents de la Mer" de Steven Spielberg

Le pitch

Le scénario classique d'un film catastrophe en bord de mer. Des dizaines et des dizaines de vacanciers et de vacancières qui barbotent, un requin géant affamé et tout se transforme en buffet géant sanglant. La musique de John Williams suffit à elle-même pour vous (re)plonger dans la mer qui borde la station balnéaire d'Amity.



Pour qui ?

Celles et ceux qui n'auront pas peur de se baigner cet été après avoir (re)vu ce film, les amateurs et les amatrices de Steven Spielberg.



Où le voir

Netflix, Amazon Prime Video.

4. "Vaiana, la Légende du bout du monde" de Ron Clements et John Musker

Le pitch

Un chef-d'œuvre sorti en 2016 par Disney avec un message est évident : l'homme doit réapprendre à respecter le rythme de production de la nature s'il ne veut pas courir à sa perte. Un message on-ne-peut-plus actuel qui échappera probablement aux plus jeunes mais que leurs parents ne manqueront pas.



Pour qui ?

Pour les petits et les grands, celles et ceux qui aiment chanter et qui veulent voyager sans bouger de leurs canapés.



Où le voir

Disney+

> Vaiana, la légende du bout du monde - Le Bleu Lumière I Disney

5. "Le Monde de Nemo" d'Andrew Stanton

Le pitch

Qui n'a pas pleuré ou eu les larmes aux yeux dès la scène d'ouverture du Monde de Nemo ? Marin voit sa famille décimée par un barracuda et se jure de protéger son fils Nemo, seul rescapé du massacre. Mais le petit poisson-clown en a marre de cette surprotection et se retrouve malgré lui dans une aventure hors du commun, avec son père prêt à tout pour le retrouver.



Pour qui ?

Les enfants et les plus grands, celles et ceux qui adorent l'univers des studios Pixar.



Où le voir

Disney+

6. "Waterworld" de Kevin Reynolds

Le pitch

La Terre est désormais recouverte par les océans à la suite du réchauffement climatique. L'humanité a appris à vivre sous l'eau, mais garde un espoir : selon une légende, il existe Dryland, une terre encore émergée. Le Marin (Kevin Costner) mi-homme, mi- poisson, se retrouve embarqué à la recherche de cette île avec Helen (Jeanne Tripplehorn) et la jeune Enola (Tina Majorino) au tatouage qui attire les convoitises.



Pour qui ?

Film culte des années 90, Braveworld est une référence pour les fans de Kevin Costner. Si vous aimez les films d'action et les légendes, ce film est fait pour vous.



Où le voir

Orange VOD, Canal+

7. "Titanic" de James Cameron

Le pitch

(Faut-il le rappeler ?) Rose (Kate Winslet) et Jack (Leonardo DiCaprio) viennent de deux mondes complètement différents. Mais il suffit d'un moment sur le pont du Titanic pour que le destin ne bascule et donne naissance à l'une des plus belles histoires du cinéma. Seulement, l'Histoire ne l'entend pas de cette oreille et le Titanic sombrera après un choc contre des icebergs dans cette nuit d'avril 1912.



Pour qui ?

Celles et ceux qui restent persuadés que Jack avait de la place sur cette maudite planche de bois, les amateurs et les amatrices du cinéma de James Cameron, les fans de Céline Dion prêts à pousser la chansonnette.



Où le voir

Disney+, Amazon Prime Video.

> My Heart Will Go On (Love Theme from "Titanic")

8. "L'Odyssée de Pi" d'Ang Lee

Le pitch

Récompensé par 11 Oscars dont celui du Meilleur film en 2013, L'Odyssée de Pi est un film de toute beauté et d'une violence rare. Après le naufrage du paquebot qui l'emmenait avec sa famille en Amérique, Pi se retrouve seul à bord d'un canot de fortune en compagnie d'un tigre, d'une hyène, un rat, un orang-outang et un zèbre. Démarre alors pour l'adolescent une lutte pour la survie au beau milieu de l'océan.



Pour qui ?

Si vous avez d'un film qui vous met plein la vue et que vous aimez les films où la métaphore et l'onirisme sont rois.



Où le voir

Disney+

9. "La Petite Sirène" de Ron Clements et John Musker

Le pitch

Classique parmi les classiques de Disney que certains et certaines ont découvert en VHS, La Petite Sirène offre une version bien moins sanglante du conte d'Andersen. Ariel rêve de devenir une humaine et de vivre ainsi sa propre vie loin de son père le roi Triton. Ursula lui offre alors la possibilité de réaliser son rêve, mais pour cela Ariel devra lui offrir sa voix.



Pour qui ?

Si vous avez envie de chanter à tue-tête Sous L'océan, Partir là-bas et Embrasse-la. Un dessin animé plein de nostalgie qui rappellera de doux souvenirs d'enfance aux spectateurs et spectatrices.



Où le voir

Disney+

10. "Vingt Mille Lieues sous les mers" de Richard Fleischer

Le pitch

Adapté du roman éponyme de Jules Verne, il raconte la traque d'un monstre marin par le professeur Pierre Aronnax accompagné de son fidèle conseil et de Ned Land. Leur aventure va les emmener au plus profond de l'océan à bord du Nautilus, un sous-marin fascinant.



Pour qui ?

Si vous avez aimé le roman de Jules Verne, plongez dans ce film de Richard Fleischer première grosse production des studios Disney dans les années 50. Si les effets spéciaux ont passablement pris un coup de vieux, cela n'enlève rien à la magie de l'histoire.



Où le voir

Disney+, Canal+, Orange VOD