Céline Dion rend un nouvel hommage à René Angélil, 5 ans après son décès

publié le 18/05/2021 à 15:04

Cinq ans après la disparition de son époux René Angélil, Céline Dion continue d'honorer sa mémoire et de faire son deuil. Pour le média américain Today, la star québécoise se confie sur sa vie sans René Angélil et l'héritage qu'elle entretient pour leurs trois fils, René-Charles (20 ans), Nelson et Eddy (10 ans).

"J'ai l'impression que René m'a tellement donné au cours des ans et qu'il continue encore aujourd'hui. Je vois mes enfants, je les regarde et nous vivons toujours avec lui. Il fait partie tous les jours de notre vie, alors je dois dire que je me sens très très forte tous les jours", explique Céline Dion à Today, le 17 mai.

Et lorsque la journaliste Natalie Morales lui demande si elle se sent prête à ouvrir de nouveau son cœur à quelqu'un d'autre, Céline Dion lui répond : "Je ne sais pas. Je n'en sais rien. Mais en ce moment, l'amour est tellement énorme dans ma vie, avec mes enfants, avec la vie elle-même. Je ne pense pas à être en couple, ni à retomber amoureuse. Est-ce que je dois dire que c'est cela ne m'arrivera plus jamais ? Je ne sais pas".

Dans une autre partie de l'interview, Céline Dion annonce son nouveau spectacle à Las Vegas qui démarrera le 5 novembre prochain et dont les fonds seront entièrement reversés à la lutte contre la Covid-19.