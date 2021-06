"Présidents" : Dujardin, Gadebois, Tillier... Quels sont les rôles du casting ?

François et Nicolas avec leurs compagnes, Isabelle (Pascale Arbillot) et Nathalie (Doria Tillier)

publié le 07/06/2021 à 16:21

Présidents sera sans doute l'une des comédies françaises de cet été 2021. Réalisé par Anne Fontaine (Les Innocentes, Perfect Mothers, Gemma Bovary), Présidents est attendu le 30 juin dans les salles françaises avec Jean Dujardin (OSS 117), Grégory Gadebois (Marvin ou la belle éducation), Pascale Arbillot (Les petits mouchoirs) et Doria Tillier (La Flamme) dans les rôles principaux.

Dès les premières secondes de la bande-annonce le ton est donné : "Toutes ressemblances avec des personnes existantes n'est purement pas fortuite". Et pour cause, Jean Dujardin et Grégory Gadebois sont des personnages "inspirés" de Nicolas Sarkozy et François Hollande. Les deux hommes décident de créer un nouveau parti et de se présenter ensemble aux présidentielles pour battre Macron. Ils vont peaufiner ce projet en Corrèze, dans la maison de François qui profiter de sa retraite.

Une idée au départ de Nicolas, qui ne plaît pas beaucoup à Isabelle, la compagne de François et qui serait ainsi Julie Gayet. Quant à Doria Tillier (Nathalie), difficile de ne pas manquer la référence à Carla Bruni-Sarkozy lorsqu'elle parle de toute l'inspiration qu'elle trouve au domicile de François et Isabelle à la campagne. Course de vélos, référence au "président normal", petites piques sur "la trahison de Macron", blague sur le XVIe arrondissement de Paris et son côté "bling-bling"... Les ressemblances sont bien frappantes avec les "vrais" Sarkozy et Hollande.

> Présidents - Bande annonce VF [Au cinéma le 30 juin]

Il faudra attendre la sortie de Présidents pour découvrir si un acteur se glissera dans le costume d'Emmanuel Macron ou si un autre membre du gouvernement apparaît. En attendant, une première photo officielle montre Denis Podalydès (Les Grands Esprits) dans le rôle du "coach" de Nicolas.