publié le 30/11/2016 à 15:24

C’est le spectacle familial incontournable de cette fin d'année. Vaiana, la légende du bout du monde, dernier-né des studios Disney, débarque en salles le mercredi 30 novembre et promet de ravir les spectateurs. Un long-métrage qui semble marquer un renouveau dans l'univers Disney, tant l'héroïne est plus volontaire que ses passives aînées. Malgré tout, le dessin-animé s'inscrit dans la plus pure tradition Disney. Grâce à des musiques enchanteresses et des images époustouflantes... mais pas seulement.



Soixante-dix-huit ans après Blanche-Neige, la première princesse des studios, Vaiana suit une trajectoire étonnamment similaire à celle de ses prédécesseures. Et toutes les héroïnes qui ont vu le jour depuis la pomme empoisonnée de 1938 partagent des points communs indiscutables, font face aux mêmes épreuves et bénéficient des mêmes alliés. Preuve en quatre points que tous les films Disney sont les mêmes.

1. Une jeune fille en mal d'émancipation

Vaiana, prisonnière d'une île où elle s’ennuie, rêve de parcourir les océans. Avant elle, Cendrillon voulait aller au bal dont l'entrée lui était interdite, Mulan souhaitait prouver sa force en allant combattre parmi les hommes, Jasmine refusait d'épouser son promis choisi par son père et Ariel chantait son désir de Partir là-bas. Sur Terre, sous la mer, en Chine comme en Europe, une bonne héroïne Disney caresse un rêve rendu inaccessible par...

2. Un père aimant et surprotecteur

Chez Disney, il y a deux sortes de pères : ceux qui sont morts (en abandonnant leurs filles aux griffes d'une méchante belle-mère), et ceux qui sont un peu trop présents. Si Pocahontas ne peut pas assumer sa relation avec le capitaine Smith, c'est parce que son paternel n'est pas très favorable aux couples mixtes. Si Ariel ne peut pas vivre avec un humain, c'est à cause d'un roi Triton terrorisé à l'idée que sa fille lui échappe.

> La Petite sirène - Extrait

Mulan ne peut pas partir au combat parce que son père ne veut pas lui faire courir ce risque. Jasmine ne peut pas s'enfuir avec Aladdin car le sultan a d'autres projets. Et comme ses grandes sœurs, si Vaiana ne peut pas s'aventurer sur le Pacifique, c'est parce que le sien la ramène constamment à son devoir de meneuse du peuple. Heureusement pour elles, les princesses Disney sont toujours soutenues par...

3. Un animal complice

Tout au long de son voyage, une vraie princesse Disney est toujours accompagnée d'un animal, souvent doué de parole. Face à un père incompréhensif, Vaiana reçoit le soutien du poulet Heihei et du cochon Pua, Ariel est accompagnée du gentil Polochon, Mulan du délirant Mushu, Belle d'un chandelier et d'une horloge, Jasmine du tigre Rajah... Un meilleur ami à quatre pattes pour seul confident, preuve qu'il est vraiment, vraiment temps de les marier.



Une fois leur tâche accomplie, ces complices de chaque instant ont tout le loisir d'assister au bonheur de leur protégée depuis les étagères des Disney stores du monde entier, où une longue carrière de peluche les attend. Mais cet animal parlant n'est pas le seul allié de la princesse. La plupart du temps, elle peut également compter sur...

4. Un mentor bienveillant

Ce dernier personnage incontournable d'un bon Disney est également le plus varié. Le gentil mentor peut prendre de nombreuses formes, mais remplit toujours le même rôle : la bonne fée de Cendrillon, la grand-mère de Vaiana et les marraines d'Aurore ont toutes pour mission de guider leur protégée vers son but (souvent, le mariage). Le crabe Sébastien de La Petite sirène et le dragon Mushu de Mulan sont la preuve que le mentor et l'animal peuvent n'être qu'un seul et même personnage.

> Cendrillon - Bibbidi-Bobbidi-Boo

Tous ces incontournables personnages, que l'on retrouve dans Vaiana, font plus office de piliers que de répétitions. Des figures connues de tous les spectateurs qui n'enlèvent rien à l'originalité du scénario et à la magie, intacte, de ces long-métrages qui ont bercé des générations d'enfants.