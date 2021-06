Marvel : Daredevil (Charlie Cox) au casting de "Spider-Man : No Way Home" ?

publié le 07/06/2021 à 13:09

Spider-Man : No Way Home va-t-il garder quelques secrets avant sa sortie en décembre 2021 ? C'est une question qui se pose après toutes les fuites du scénario et du premier teaser avant les annonces officielles. Attention, la suite contient de potentiels spoilers.

Comme le rapporte le média américain BGR, un autre personnage emblématique de Marvel sera au casting de Spider-Man : No Way Home, et pas des moindres. Daredevil, le héros du quartier de Hell's Kitchen que l'on a pu découvrir dans les shows Marvel sur Netflix. Si c'est vrai, Charlie Cox deviendra le premier héros d'une série Netflix à rejoindre le MCU.

L'information, à prendre avec les pincettes, révèle que Charlie Cox a été aperçu sur le tournage de ce "Spider-Man 3", mais sans son costume de Daredevil. Il fera une apparition dans son costume d'avocat en tant que Matt Murdock, à la fin du film. Matt Murdock aidera Peter Parker, poursuivi par la justice, accusé d'être un criminel. Rappelez-vous, dans la scène post-générique de Spider-Man : Far From Home, son identité secrète est révélée par J. Jonah Jameson (J.K. Simmons) du Daily Bugle grâce à Mystério (Jake Gyllenhaal).