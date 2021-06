"On ne connait que 10% de la richesse océanique", rappelle Maud Fontenoy

publié le 07/06/2021 à 19:45

Chaque année, les humains laissent un peu plus leur empreinte sur la planète et notamment dans les océans. Rien qu'à cause du plastique, un milliard d'oiseaux marins sont tués tous les ans. Celui-ci impacte également des centaines d'espèces de tortues de cétacés et de poissons. De plus, près d'un million de tonnes de déchets sont déversés chaque année dans l'océan.

"La vie est née dans les profondeurs des océans, la vie naît dans les profondeurs", rappelle la navigatrice Maud Fontenoy, invitée sur RTL. "Toutes les solutions sont là, c'est le berceau de la vie et c'est à la fois avec lui qu'on va construire notre avenir", poursuit-elle. Pourtant, "on est allé plus souvent à la surface de la Lune que dans la profondeur des océans, on ne connait que 10% de la richesse océanique".

Pour rattraper ce retard, elle préconise d'"investir plus dans la recherche", notamment en France. "Pour protéger, il faut d'abord aimer, pour aimer il faut connaître et pour connaître, et donc il va falloir investir plus dans la recherche. (…) Il va falloir penser que les océans, qui font le trois quarts du globe, sont menacés par les activités des Hommes. On dégrade les solutions pour notre avenir, c'est totalement ridicule", souligne Maud Fontenoy.