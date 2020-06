"Matrix 4" : Keanu Reeves et Carie-Anne Moss dévoilent la raison de leur retour

Trinity et Neo dans le premier Matrix

publié le 09/06/2020 à 12:30

Matrix 4 se rappelle au bon souvenir des fans. Annoncé par surprise il y a quelques mois, ce prochain volet de la trilogie Matrix des sœurs Wachowski est attendu de pied ferme par les fans. Et histoire d'augmenter l'impatience, Keanu Reeves (Neo) et Carie-Anne Moss (Trinity) expliquent pourquoi ils ont accepté de jouer dans cette suite.

Le retour dans la Matrice se prépare. Dans un entretien pour le magazine américain Empire, voici ce qu'en dit Carie-Anne Moss : "Je ne pensais pas que cela pourrait arriver un jour. Ce n'était absolument pas dans mon radar". L'actrice poursuit en expliquant pourquoi, 17 ans après Matrix : Revolution, elle a accepté de revenir dans le costume de Trinity : "Quand il [Matrix 4] m’a été apporté de la façon dont il m’a été apporté, avec une profondeur incroyable et toute l’intégrité et le talent artistique que vous pouvez imaginer, je me suis dit : 'Ceci est un cadeau'. C'était juste très excitant".

Une déclaration qui fait écho à celle de Keanu Reeves : "Lana Wachowski a écrit un scénario merveilleux et magnifique qui a résonné en moi. C'est la seule raison pour le faire [ce Matrix 4] : travailler de nouveau avec elle c'est incroyable. Ça a été un moment très spécial, et je pense que l'histoire a des choses significatives à dire et dont nous pouvons nous nourrir".