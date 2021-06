Florian Zeller : "Quand Anthony Hopkins n'est pas content, les murs tremblent"

publié le 05/06/2021 à 18:35

Un physique de jeune premier, un talent fou, une pluie de récompenses et deux Oscars… Florian Zeller était l’invité du Journal inattendu ce samedi 5 juin. Sa vie ressemble à un rêve, mais c’est en mettant en scène cauchemar que le petit prince des lettres françaises a emballé Hollywood. The Father raconte l’histoire universelle d’un vieil homme (Anthony Hopkins) qui perd peu à peu sa mémoire, ses repères. Face à lui, sa fille (Olivia Colman)… aimante et dépassée.

"Quand je suis allé voir Antony Hopkins, ce n'était pas lui demander de faire ce qu'il avait déjà fait : il s'agissait d'oser explorer un territoire plus émotionnel... Lui en tant qu'acteur devait lâcher prise pour tenter d'aller dans cet endroit d'extrême vulnérabilité... C'est ça qui l'a saisi dans ce projet. A 83 ans, il pourrait se contenter de faire des choses plus faciles, il a décidé de se mettre en danger. Ce n'était pas un tournage facile. Ça nous est arrivé de nous engueuler, mais d'une façon générale, c'était très tendre, avec des moments -c'est vrai- de confrontation... et quand Antony Hopkins n'est pas content... les murs tremblent !", a confié Florian Zeller.

L’invité de Florian Zeller

L’académicien Jean-Marie Rouart était l'invité de Florian Zeller. Il publie Ce pays des hommes sans Dieu, collection Bouquins. Et il vient de faire une importante donation au Petit Palais, et notamment des œuvres de son père, Augustin Rouart. La filiation, l’héritage, autant de thèmes qui parcourent l’œuvre de Florian Zeller.

Il s’envole dans quelques jours à Londres, où il prépare son prochain film, Le Fils, avec Hugh Jakman et il rêve ensuite d’écrire une nouvelle pièce pour… Isabelle Huppert.