"Mare of Easttown" (OCS) : la série avec Kate Winslet qui va vous fasciner

publié le 23/05/2021 à 09:00

Vous êtes à la recherche d'une excellente série courte, récente et qui vous fera la recommander à tous vos amis ? Ne cherchez pas plus loin. Mare of Easttown vous plongera dans une enquête criminelle digne des meilleurs polars avec, aux manettes, Kate Winslet et Evans Peters. Cette série en 7 épisodes (diffusée en France sur OCS) vous emmènera à Easttown. Cette petite ville non loin de Philadelphie semble comme placée sous cloche. Toutes les familles, plus ou moins recomposées, plus ou moins pauvres, se connaissent. Et dans ce minuscule espace, l'inspectrice Mare Sheehan (Kate Winslet) essaye de résoudre plusieurs affaires criminelles alors que sa vie personnelle ne lui laisse guère de répit. Voilà le cadre en apparence classique de cette nouvelle mini-série du toujours très qualitatif network américain HBO.

Pourtant, dès les premières scènes de Mare of Easttown une étrange pesanteur vient vous saisir. Il s'agit bien plus que d'une enquête criminelle. Il s'agit d'un portrait sans concession d'une femme à la dérive, d'une bourgade embourbée dans des conflits qui s'entrechoquent et plus largement de la classe moyenne américaine. L'ambiance de Mare of Easttown est clairement dramatique même si quelques rayons de lumière d'optimisme viennent percer ici et là le ciel désespérément gris de la ville. Si vous avez aimé les séries Unbeliavable, The Night Of, Mindhunter, The Outsider et tout particulièrement The Killing, vous retrouverez ici cette ambiance froide mais envoûtante.

Qui dit thriller et polar dit suspense. Nous n'allons donc pas ici vous faire l'affront de vous raconter les éléments importants de l'intrigue ou les nombreux rebondissements qui interviennent au fur et à mesure de cette saison unique. Pas de spoilers donc, vous pouvez continuer votre lecture sans crainte.

> Mare of Easttown

Mare of Easttown est une série qui évoque le parcours particulièrement chaotique de Mare Sheehan alors qu'elle enquête sur la mort récente d'une adolescente dans la petite bourgade. L'affaire vient s'ajouter à une autre disparition non élucidée qui met une pression considérable sur le commissariat local. Si la série est particulièrement brillante c'est parce qu'elle avance à pas de géant en évacuant très rapidement des pistes qui auraient pu à elles seules trainer en longueur pendant des saisons entières. Les personnages agissent rapidement, les interrogatoires, actes criminels ou vengeances sont expéditives. Ce n'est pas dans cette série que vous verrez un inspecteur cuisiner un suspect pendant 30 minutes avant que l'un ou l'autre ne dégaine son arme.

Cette efficacité permet de tuer les faux suspenses avec une efficacité redoutable. Mais là où est le génie de la série c'est que lorsqu'une piste disparaît, trois se reforment dans son ombre presque instantanément. Cette hydre scénaristique est d'autant plus fascinante qu'elle n'hésite pas à surprendre, voire choquer le téléspectateur (on vous laisse découvrir l'épisode 5 par exemple). L'enquête s'entremêle aussi brillamment avec la vie privée des suspects, des victimes et des inspecteurs. Violence intrafamiliale, pédophilie dans l'église, drogue, viol, alcool, prostitution... Mare of Easttown coche toutes les cases du fait divers sordide et nous fait douter d'absolument tous les personnages.

Seule lumière au milieu de l'obscurité : Mare. Kate Winslet joue cette mère de famille et policière de génie avec délicatesse et des nuances insoupçonnées. Celle qui digère la mort de l'un de ces enfants, gère sa famille recomposée comme elle peut et continue d'enquêter pour ne pas sombrer est une incroyable protagoniste. Drôle, touchante, sévère, bouleversante... Il ne faudra pas s'étonner de voir l'actrice décrocher quelques récompenses méritées lors de la prochaine saison des statuettes dorées. Dix ans après Mildred Pierce, série aussi produite par HBO et qui lui a valu un Emmy Award et un Golden Globe, ce serait mérité.