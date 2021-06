Environnement : comment prévenir les feux de forêt et s'en protéger ?

publié le 05/06/2021 à 09:32

Un feu sur deux est la conséquence d'une imprudence et 90% des feux de forêt sont d'origine humaine. Des statistiques qui font froid dans le dos mais surtout réfléchir sur les bons gestes à adopter pour prévenir ces incendies et les réflexes à avoir pour s'en protéger quand ils surviennent.

Que vous habitiez en ville, à la campagne, au bord de la mer ou en montagne, toutes les régions de France sont concernées par le risque de feu. Le sud du pays est le plus touché, mais le changements climatique pourrait accroître le risque dans le nord notamment.

Les feux de forêt et de végétation ont de multiples conséquences sur notre santé et notre environnement, explique le ministère de la Transition écologique. Outre les flammes, qui détruisent et peuvent tuer, les incendies dégagent des suies et des gaz toxiques, nocifs pour les humains mas aussi pour les espèces végétales et animales.

🔥 En 2019, 15 000 hectares de forêt ont brûlé en France, soit l'équivalent de 21 000 terrains de football.



Pour prévenir les #FeuxDeForet et s'en protéger, connaissez et adoptez les bons comportements.



+ d'infos : https://t.co/wNbnbfEaln pic.twitter.com/0X0EalDVeT — Ministère de l’Écologie (@Ecologie_Gouv) June 1, 2021

Comment les prévenir ?

Pour prévenir ces incendies ravageurs, bannissez les feux et les barbecues aux abords des forêts et des espaces végétalisés comme les maquis, bords de route, champs etc. Dans la même dynamique, ne jetez pas vos mégots de cigarettes en forêt ou en pleine nature, au sol ou par la fenêtre de votre voiture.

Ne faites pas de travaux sources d'étincelles en cas de sécheresse, de canicule ou de vent fort, à proximité de végétaux. Évitez également les combustibles, comme le fuel, le bois ou le butane, contre votre maison car ils activent le feu. Aussi, respectez les interdictions d'accès aux massifs forestiers.

Comment s'en protéger ?

Si vous êtes témoin d'un départ de feu, prévenez immédiatement le 18, le 112 ou le 114 et essayez de localiser le feu avec précision. Ensuite, mettez-vous à l'abri dans une habitation en attendant l'intervention des services de secours. Évitez de vous réfugier dans un véhicule qui ne constitue pas un endroit sûr.