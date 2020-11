publié le 07/11/2020 à 14:03

Le reconfinement, c'est parti. Annoncé par Emmanuel Macron lors de son allocution du 28 octobre dernier, il est effectif depuis plus d'une semaine. Adieu donc les soirées dans les bars et les restaurants, qui avaient déjà été raccourcies par le couvre-feu et bonjour les moments passés chez soi.

Pour vous aider à traverser cette nouvelle période de confinement et vous remettre du baume au cœur, voici une liste subjective de 10 films cultes des années 90 à (re)voir pendant ses longues soirées d'hiver. De quoi faire plaisir à celles et ceux qui ont grandi dans ces années 90, souvent considérées comme la meilleure période au niveau de la mode, la musique et le cinéma.

Cette sélection a été choisie pour vous faire rire, notamment avec Bean et Maman, j'ai raté l'avion !, mais aussi vous émouvoir comme avec Vénus Beauté (Institut) ou La leçon de piano et vous permettre de (re)découvrir un leader historique avec Malcolm X. Souriez, vous allez passer une bonne soirée.

1. "La Leçon de piano" de Jane Campion

Le pitch

Au XIXe siècle, Ada MacGrath (Holly Hunter), veuve, et sa fille Flora (Anna Paquin), sont envoyées d'Écosse en Nouvelle-Zélande pour le mariage arrangé d'Holly avec un colon, Alistair Stewart (Sam Neill). Sauf qu'Ada et Alistair ne se connaissent pas et Ada ne parle plus depuis des années. Sa fille Flora lui sert d'interprète et son piano à exprimer ses émotions. Heureusement, Baines (Harvey Keitel), comprend Ada et l'aide à, de nouveau, s'ouvrir au monde qui l'entoure.

Pour qui ?

Les mélomanes, celles et ceux qui aiment l'Histoire et les voyages.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

D'abord parce que La Leçon de Piano est le seul film réalisé par une femme à avoir remporté la Palme d'Or au Festival de Cannes. C'est donc un film historique de plusieurs manières, puisqu'il retranscrit aussi les conditions des femmes au XIXe siècle. Ada et Flora tentent par la musique de s'extraire du joug machiste, portées par les deux excellentes actrices Holly Hunter et Anna Paquin, récompensées aux Oscars. Enfin, la musique de Michael Nyman ne peut que vous émouvoir tout au long de ce chef-d’œuvre.

Où le voir ?

Amazon Prime Video

2. "Maman, j'ai raté l'avion !" de Chris Columbus

Le pitch

Les McCallister préparent leurs vacances de Noël à Paris. La maison familiale est donc pleine à craquer au grand dam de Kevin (Macaulay Culkin), neuf ans, et qui rêve que tout le monde disparaisse. Le matin du grand départ dans la précipitation, Kate (Catherine O'Hara) et Peter (John Heard) "oublient" de réveiller Kevin et s'envolent pour Paris. Le petit garçon se retrouve maître des lieux, mais devra rapidement déjouer la tentative de cambriolage des "Casseurs Flotteurs" (Joe Pesci et Daniel Stern).



Pour qui ?

Si vous avez 30 ans en 2020 et que vous avez donc grandi avec Maman, j'ai raté l'avion !, pour revenir à votre enfance le temps d'une soirée. Une comédie aussi pour les spectateurs et spectatrices de tous les âges qui ont rêvé un jour de se retrouver enfants seuls chez eux pour vivre leurs meilleures vies.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Maman, j'ai raté l'avion ! est sans aucun doute l'une des comédies familiales cultissimes des années 90. Ce petit Kevin McAllister qui ne supporte plus sa famille et vit ensuite sa meilleure vie à s'empiffrer de glace et à entrer dans la chambre de son grand frère Buzz, sont parmi les scènes qui peuvent toujours faire rire les spectateurs et les spectatrices. Le clou du spectacle est bien évidemment lorsque Kevin met en place sa série de pièges contre les cambrioleurs, rythmée par la musique des fêtes de Noël. Un film un poil en avance sur la période des fêtes de fin d'année, mais qui fait toujours du bien au moral.

Où le voir ?

Disney +



3. "Le Péril jeune" de Cédric Klapisch

Le pitch

Paris 1976. Entraînés par le solaire Tomasi (Romain Duris), Alain (Vincent Elbaz), Momo (Nicolas Koretzky) et Bruno (Julien Lambroschini) font les 400 coups. Le quatuor est inséparable, mais la date du Bac se rapproche. Entre les futures révisions, les histoires de coeur et les parents mécontents, l'amitié des garçons est mise à rude épreuve et les changera à jamais. 20 ans plus tard, on les retrouve et c'est le moment de la nostalgie et de la culpabilité.





Pour qui ?

Celles et ceux qui ont toujours dans leurs vies leurs amis et amies du lycée, les nostalgiques de la scolarité, les amateurs et amatrices de flipper.





Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Pour le premier rôle de Romain Duris, qui à l'époque ne pensait pas du tout devenir acteur et qui s'est rendu au casting les mains dans les poches. Il est le pilier de cette histoire qui vous fera rire et peut-être pleurer. Parce que c'est un film sur l'amitié, un sujet qui touche toutes les générations, et sur l'importance que peuvent avoir certaines personnes dans nos vies. C'est aussi une histoire de culpabilité, d'avoir le courage de regarder derrière soi et de réaliser qu'on n'est pas devenu ce qu'on voulait, mais qu'on a encore le temps de changer.







Où le voir ?

Arte TV



4. "Malcolm X" de Spike Lee

Le pitch

La vie et les combats de Malcolm Little (Denzel Washington) qui prendra ensuite le nom de Malcolm X devant la caméra de Spike Lee. De son enfance à Omaha, à son adolescence dans les rues d'Harlem, son séjour en prison et à sa vie auprès de Nation of Islam, son militantisme et sa participation à la défense des droits des hommes afro-américains, ce film retrace tout le parcours de cet homme qui a marqué l'Histoire.





Pour qui ?

Celles et ceux qui veulent comprendre toute l'importance du mouvement Black Lives Matter et ses combats, pour découvrir l'histoire du leader de Nation of Islam, comprendre aussi le racisme dont sont victimes les Afro-américains aux États-Unis.





Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Alors que le mouvement Black Lives Matter poursuit le combat démarré, entre autres, par Malcolm X, il est important de s'éduquer et de comprendre cette figure historique avec ce film de Spike Lee. Le réalisateur multi-récompensé réussit un film qui vous prend aux tripes du début à la fin sur une bande-son produite par Quincy Jones et porté deux acteurs au sommet de leurs arts : Denzel Washington et Angela Basset.





Où le voir ?

Canal+



5."Bean" de Mel Smith

Le pitch

Mr Bean (Rowan Atkinson) est un gardien complètement maladroit de la National Gallery à Londres. Pour se débarrasser de lui, le conseil du musée, au bord de la crise de nerfs à cause de ses gaffes, décide de l'envoyer à Los Angeles où il devra récupérer le célèbre tableau de La Mère de Whistler. Aux États-Unis, David Langley (Peter MacNicol), le conservateur de la galerie où se trouve le tableau, attend alors avec impatience l'arrivée du spécialiste britannique. Mais lorsqu'il découvre Mr Bean c'est la désillusion et le début de gaffes en cascade.





Pour qui ?

Les spectateurs et les spectatrices qui attendaient le dimanche soir dans les années 90 pour un épisodes des aventures de Mr Bean sur France 3 et qui veulent retrouver le héros de leur jeunesse dans un long-métrage.





Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

S'il y a bien un film de cette sélection qui vous fera rire du début à la fin, c'est bien celui-là. Avec ses gaffes, son humour plus ou moins fin, Mr Bean est le héros qui finit toujours par commettre la pire des boulettes. Outre son ton humoristique, le film égratigne aux passages les préjugés qu'ont les Britanniques sur les Américains et inversement. Et nous en France, on se marre.







Où le voir ?OCS et Netflix

6. "Dix bonnes raisons de te larguer" de Gil Junger

Le pitch

Bianca (Larisa Oleynik) et Kat (Julia Stiles) sont deux sœurs qui ne partagent pas grand-chose. Alors que Bianca rêve de vivre sa vie auprès du garçon qu'elle aime : Cameron (Joseph Gordon-Levitt), Kat, son aînée donne tout pour avoir le meilleur dossier scolaire et une bourse à l'université. Et Bianca n'a pas le droit d'avoir un rendez-vous avec Cameron, tant que Kat ne fera pas de même. C'est la règle de leur père Walter (Larry Miller) pour éviter de tomber enceinte (lol). Pour contenter tout le monde, Cameron décide de payer un garçon, Patrick (Heath Ledger), "paria" du lycée, pour qu'il sorte avec Kat.



Pour qui ?

Les amateurs et amatrices des rom-com des années 90, les fans d'Heath Leadger, celles et ceux qui adorent Julia Stiles et les nostalgiques des fêtes du lycée.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Parce que sous son vernis de comédie adolescente romantique, 10 bonnes raisons de te larguer est un film avec une certaine sensibilité et féministe, ce qui n'est pas le cas de la plupart des rom-com de l'époque, grâce au personnage de Kat et de Patrick, qui rejette le moule de la masculinité toxique. Ce film vaut aussi le coup pour les autres personnages secondaires, du cynique professeur de littérature à la conseillère pédagogique qui se fiche bien de tous ses élèves. Et puis bon, il y a de l'amour et ça on adore.



Où le voir ?

Disney+

7. "Gazon Maudit" de Josiane Balasko

Le pitch

Laurent (Alain Chabat) est un homme incapable de ne pas tromper son épouse Loli (Victoria Abril). Lorsque Marijo (Josiane Balasko) arrive un soir complètement par hasard, Loli trouve enfin une personne qui la respecte et l'écoute. Entre les deux femmes naît une romance, vue d'un très mauvais œil par Laurent. Loli a alors le choix de la reine : un soir Marijo, un autre Laurent, mais la situation ne plaît pas et va vite tourner en catastrophe.



Pour qui ?

Celles et ceux qui veulent découvrir Josiane Balasko dans un autre rôle que celui de Nathalie dans les Bronzés, les spectateurs et les spectatrices qui aiment les histoires d'amour.





Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Sorti il y a 25 ans, Gazon Maudit, César du Meilleur Scénario, est le premier film français à avoir pour protagoniste une femme lesbienne et provoque ainsi une sacrée révolution. Il est important de le voir pour comprendre alors comment Josiane Balasko a participé à la représentation lesbienne au cinéma. Elle donne la réplique à la solaire Victoria Abril, une des actrices fétiches de Pedro Almodóvar, dans un film tendre, drôle et iconoclaste.





Où le voir ?

Netflix



8. "Vénus beauté (institut)" de Tonie Marshall

Le pitch

Nadine (Bulle Ogier) dirige un institut de beauté parisien. Elle travaille avec Samantha (Mathilde Seigner), Angèle (Nathalie Baye) et Marie (Audrey Tautou). Angèle, qui consacre toute sa vie à son travail, ne croit plus en l'amour jusqu'à sa rencontre avec Antoine (Samuel Le Bihan), qui quitte sa fiancée pour elle. Samantha fait tout pour ne pas rester avec le même partenaire et Marie est uniquement concentrée sur ses parents. Lorsqu'Antoine débarque dans le quotidien de ce quatuor, c'est tout un univers qui se retrouve chamboulé.



Pour qui ?

Sans aucun doute, les fans de Nathalie Baye qui offrent dans cet institut l'une de ses meilleures performances, les clients et les clientes des instituts de beauté qui apprécient d'ouvrir leurs cœurs à quelqu'un.







Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Récompensé par quatre César, dont celui du Meilleur film et du Meilleur réalisatrice pour Tonie Marshall, Vénus Beauté (Insitut) offre de touchants portraits de femmes de différents âges. Des femmes qui ont souffert, qui continuent de souffrir, mais qui essayent à leur manière de garder la tête hors de l'eau et d'être heureuses. Un film d'une justesse bienvenue en cette période difficile à vivre.







Où le voir ?

Canal+



9. "Bad Boys" de Michael Bay

Le pitch

Mike Lowrey (Will Smith) et Marcus Burnett (Martin Lawrence) sont meilleurs amis et coéquipiers à la police de Miami. L'un est un séducteur, le second un père de famille qui galère avec les techniques très peu traditionnelles de son coéquipier. Lorsque leur chef leur donne 72 heures pour arrêter des trafiquants de drogue, les deux héros sortent l'artillerie lourde.



Pour qui ?

Si vous aimez les films d'actions, les explosions dans tous les sens et la gouaille de Will Smith et de Martin Lawrence, ce film est pour vous.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

Alors que Bad Boys For Life, troisième film de la saga n'a pas convaincu tous les publics lors de sa sortie en 2019, cela fait du bien revenir aux origines du célèbre duo de la police de Miami. Martin Lawrence offre une prestation hilarante dans son costume de flic et père de famille qui essaye de vivre une vie plus trépidante via son meilleur ami Mike, que Will Smith incarne parfaitement.



Où le voir ?

Netflix

10. "Rasta Rockett" de Jon Turteltaub

Le pitch

Derice (Leon Robinson) a un rêve : participer aux Jeux olympiques comme son père. Après un malheureux accident lors d'une course de push cart, Derice voit son rêve s'envoler. Mais il trouve une nouvelle idée : participer aux Jeux olympiques d'hiver dans la catégorie bobsleigh. Traité de fou par tout le monde, il arrive à convaincre le double champion olympique Irving Blitzer (John Candy) de l'entraîner pour la compétition, avec son meilleur ami Sanka (Doug E. Doug), Junior, (Rawle D. Lewis) qui voulait à tout prix échapper à son père tyrannique et Yul (Malik Yoba), qui rêvait lui aussi d'aller aux Jeux olympiques.



Pour qui ?

Celles et ceux de la génération "années 90" et qui ont grandi avec Rasta Rockett. Pour les fans de sport d'hiver et de l'univers Disney.



Pourquoi le (re)voir en 2020 ?

"Balance man...Cadence man... Trace la glace, c'est le bob man ! Cool rasta !" Un cri de guerre qui provoque toujours autant de frissons et de rire lorsque nos quatre héros le prononcent. Un film inspiré d'une histoire vraie, la première participation de la Jamaïque aux Jeux olympiques d'hiver à Calgary en 1988, et qui continue d'abattre les préjugés et le racisme dont peuvent être victimes les athlètes.



Où le voir ?

Disney+