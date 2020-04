publié le 23/04/2020 à 11:06

Chaque jour, Josiane Balasko est en direct de sa cuisine à 17h, et en vidéo pour nous raconter une histoire. Elle nourrit une passion méconnue pour les contes. Tout a commencé il y a quelques semaines.

"C'est en voyant aux infos régionales un petit reportage sur le confinement et les différents moyens de s'évader un peu, il y avait un monsieur qui organisait régulièrement tous les soirs, pour les enfants de cette cité, un petit truc en direct de son Internet", démarre Josiane Balasko. "Et ça m'a donné envie de lire des contes de fées, parce que les contes de fées justement pour les enfants, c'est ce qu'il y a de plus sympa. Et comme j'ai une grosse collection de contes de fées qui avait dû rester pour ma fille et puis pour moi (...) j'ai commencé et c'était au départ pour les enfants. Mais je me suis rendue compte qu'il y avait beaucoup beaucoup d'adultes qui écoutait", poursuit l'actrice emblématique de la saga des Bronzés.

Josiane Balasko se confie ensuite sur son confinement qu'elle vit très bien depuis qu'elle explore sa bibliothèque. L'actrice est confinée chez elle à Paris. Et finalement, le conte est sans doute le meilleur antidépresseur pour celle qui les collectionne depuis de nombreuses années. "Pour moi c'est aussi un exercice de comédienne. Quand j'étais au cours de théâtre, on faisait des cours de lecture, on apprenait à lire. Donc c'est le plaisir de conter et le plaisir de savoir que ça fait plaisir aux gens. C'est bon enfant, c'est en direct de ma cuisine : les contes de tatie Josie".