publié le 12/03/2020 à 16:28

La réalisatrice franco-américaine Tonie Marshall, seule femme à avoir remporté le César de la meilleure réalisation pour Vénus beauté (institut) en 2000, est décédée jeudi 12 mars à l'âge de 68 ans, a annoncé son agente Elisabeth Tanner.

Si elle est surtout connue en tant que réalisatrice, Tonie Marshall a débuté en tant qu'actrice, notamment grâce à Jacques Demy en 1973 avec L'événement le plus important depuis que l'homme a marché sur la Lune. On la retrouvera aussi sur le petit écran dans les années 1980, dans Merci Bernard et Palace, deux émissions cultes réalisées par Jean-Michel Ribes.

Fille de l'actrice Micheline Presle et de William Marshall, réalisateur et acteur américain ayant tourné sous la direction d'Allan Dwan, George Cukor ou Anatole Litvak, la légende raconte que la chambre d'enfant de Tonie Marshall jouxtait la cabine de projection d'un cinéma d'art et d'essai parisien, le Studio des Ursulines, comme le souligne Première.

En 1989, l'actrice passe de l'autre côté de la caméra et signe son premier long-métrage, Pentimento. Vénus beauté (institut) avec Nathalie Baye et Audrey Tautou, son film le plus connu, lui vaudra plusieurs César dont celui de la meilleure réalisation et celui du meilleur film.

S'en suivront d'autres comédies comme Pas très catholique (1994), Enfants de salauds (1996) ou encore son dernier long-métrage Numéro une en 2017, qui fustige la misogynie.Tonie Marshall avait rejoint le mouvement de lutte contre les violences faites aux femmes.