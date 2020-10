Black Lives Matter : comment le mouvement a grandi en France ?

publié le 16/10/2020 à 19:44

Le 2 juin 2020, alors que les terrasses rouvrent à peine dans la capitale après plus de deux mois de confinement, 20.000 manifestants vêtus de noir se rassemblent au pied du tribunal de Paris. L'Américain George Floyd est mort une semaine plus tôt à Minneapolis après son interpellation et Gabriel, un adolescent de 14 ans, a été blessé gravement lors de la sienne à Bondy (Seine-Saint-Denis).

Le collectif "Vérité pour Adama" créé en hommage à Adama Traoré, décédé 4 ans plus tôt dans une caserne du Val-d'Oise, appelle à se rassembler devant le tribunal. La manifestation est interdite mais elle dépasse toutes les estimations de la préfecture et se tient malgré tout.

Le début de plusieurs semaines de mobilisation en France est marqué par quelques heurts, par le combat d’une femme aussi. Assa Traoré, la sœur d'Adama Traoré, prend le micro pour un long discours. La petite taille de son mégaphone témoigne de l'ampleur surprise de la mobilisation.

Étudiants, jeunes habitants de banlieue, simple passants sortant du travail, comprennent qu’il se passe quelque chose ce soir-là. C'est ce quelque chose qu'Immersions a voulu capter dans cet épisode.

