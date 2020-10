Les 11 séries qui vous feront (re)voir la vie du bon côté pendant le couvre-feu

publié le 16/10/2020 à 21:08

Avec le nouveau couvre-feu qui pèse sur les grandes agglomérations françaises, une ambiance de confinement règne de nouveau. Il sera impossible pendant plusieurs semaines de se rendre au restaurant les soirs, de faire des dîners, des soirées cinéma et autres joyeusetés avec sa famille et ses amis. Enfermés dans leurs foyers, les Français vont pouvoir se tourner vers des pratiques culturelles ou sportives réalisables entre quatre murs.

Beaucoup de Français se tourneront peut-être vers la lecture, l'écriture, la peinture, la cuisine ou le yoga. Des activités "nobles" qui vous attireront les moues impressionnées de vos proches et collègues. Mais, soyons honnêtes, ce sont nos écrans qui triompheront dans la plupart des foyers. Le jeu vidéo, la consultation frénétique des réseaux sociaux et, l'activité favorite de beaucoup depuis une grosse dizaine d'années : le "binge-watching" de séries télé.

Pour accompagner cette morne période et mettre un peu de chaleur dans ces soirées automnales nous avons fait le choix de séries légères, drôles et cultes qui accompagneront à la perfection vos plaids et les litres de thé, café ou chocolat chaud que vous allez ingurgiter en attendant décembre (voire 2021). N'hésitez pas à nous suggérer vos coups de cœur réconfortants dans les commentaires.

Améliorez le couvre-feu avec...

Emily in Paris (Netflix) : la première saison de ce petit macaron a fait trembler la France et le monde. Le créateur de Sex & The City s'attaque à la ville de l'amour. 10 épisodes d'une comédie romantique addictive où vous verrez plus de tour Eiffel, de bérets, de verres de vin et de cigarettes que n'importe quel Parisien durant toute sa vie. Vous lèverez les yeux au ciel mais vous espèrerez la saison 2 avec impatience.

> Schitt's Creek Season 1 Trailer

Schitt's Creek : cette série canadienne vient de rafler la quasi-totalité des Emmy Awards de la catégorie comédie cette année. Pourtant elle reste encore méconnue des Français. En cause ? Aucune chaîne, ni même Netflix France ne diffuse la série sur notre territoire (mais nous savons que si les internautes veulent voir une série, ils y arriveront). La série raconte la vie de quatre membres d’une famille extrêmement riche propulsée par le destin (une escroquerie financière) dans une petite ville au nom peu flatteur de Schitt’s Creek, que l’on pourrait traduire par "Ruisseau Merdeux". Le charme de cette série vient des punchlines drôlissimes des scénaristes et dialoguistes, du choc des cultures entre ultra-riches déconnectés et les habitants de la petite ville mais surtout de la bienveillance et de la gentillesse des personnages qui découvrent leur nature profonde durant cet exil.

The Office (Canal+, Virgin 17) : l'adaptation de cette série britannique est un phénomène absolu. Presque chacune des scènes improbables de la vie de ce petit bureau américain est devenue un mème ou un gif repartagé des milliers de fois sur les réseaux sociaux. Vous aurez 9 saisons à rattraper (ou à continuer si vous avez eu l'audace de vous arrêter). Steve Carell, Rainn Wilson, John Krasinki, Jenna Fischer, Phyllis Smith ou encore Mindy Kaling ont fait la gloire de cette sitcom. Pour le reste : The Office ne se raconte pas, c'est une série qui se vit.

> Gilmore Girls - Pilot - Opening Scene

Gilmore Girls (Netflix) : LA série des soirs d'automne et d'hiver. Gilmore Girls a commencé sa diffusion en 2000. 7 saisons devenues cultes qui racontent la vie de Lorelei et de sa fille... Lorelei (surnommée Rory). La première est célibataire et a eu sa fille très jeune, provoquant une rupture familiale avec ses parents. La seconde est une lycéenne très intelligente dont nous allons suivre l'entrée dans la vie adulte. Les dialogues sont la vraie force de cette série lumineuse et émouvante. Triangles amoureux, adolescence, indépendance, liens familiaux... Gilmore Girls est l'une des meilleures séries du genre et la découvrir (ou la redécouvrir) sera un plaisir. On vous le garantit.

The Good Place (Netflix) : et si vous pensiez à la mort et à l'au-delà pour vous sentir mieux ? Ce n'est pas le premier réflexe que l'on pourrait avoir et pourtant The Good Place fait de l'Enfer et du Paradis des lieux parfaitement agréables à explorer. Cette comédie joue sur l'absurde pour faire rire les téléspectateurs mais n'oublie pas d'avoir beaucoup de cœur et d'âme. Kristen Bell, Ted Danson, Jameela Jamil ou encore D'Arcy Carden dans son rôle de femme robot omnipotente sont géniaux à suivre pendant les 4 saisons de The Good Place.

Brooklyn Nine-Nine (Canal+) : Vous aurez 8 saisons à vous mettre sous la dent. Huit ! Brooklyn Nine-Nine raconte la vie d'un commissariat de police dans l'arrondissement de Brooklyn à New York. Ne vous attendez pas à une nouvelle série policière, ce show est un mélange astucieux entre New York, police judiciaire (pour le cadre) et The Office (pour le reste). Andy Samberg qui a fait les beaux jours de Saturday Night Live entre 2005 et 2012 est à la manœuvre dans le rôle principal et vous tomberez sous le charme de tous les membres de l'équipe après quelques épisodes seulement.

> Fleabag - Trailer | Amazon Prime Video

Fleabag (Canal+ / Amazon Prime) : Fleabag n'est pas une comédie joyeuse et légère. Très vite, on sent que le scénario cache d'immenses douleurs dissimulées sous le vernis de l'humour et du sarcasme. L'humour est ici une très efficace armure qui protège autant qu'elle enferme le personnage principal. C'est un mécanisme psychologique bien connu, mais rarement a-t-il été aussi bien porté à l'écran. La série reste TRES drôle avant tout mais elle devrait vous arracher quelques larmes aussi. En ce sens, elle se rapproche d'une série australienne, Please Like Me (Netflix), qui joue sur la même valse des émotions. Conflits, humour, drames, crises, passions... Le cocktail est parfait.



Queer Eye (Netflix) : les nouveaux "garçons dans le vent" qui relookent quelques cas désespérés en mettant une bonne touche de tolérance LGBTQ+ dans leurs vies sont là. Chaleureux, émouvant, inventif, engagé mais léger... Ce remake est une vraie réussite qui n'hésite pas à puiser dans la vulnérabilité de ses présentateurs. Préparez les mouchoirs. Nous vous conseillons en particulier les épisodes au Japon qui sont à fendre le cœur.



Dix Pour Cent (France 2, Netflix) : même si les Américains et les Britanniques dominent le marché des séries, les Français savent se défendre. Dix pour cent c'est des stars en pagaille jouent leurs propres rôles avec un sens de l'autodérision rare et surtout un groupe d'agents qui réussissent - grâce à un scénario très drôle et intelligent - à éclipser ces géants du cinéma. La nouvelle saison approche, une raison de plus de rattraper son retard.

> Selling Sunset (Season 1) Netflix Trailer

Selling Sunset (Netflix) : si visiter des maisons de multimillionnaires et savourer le meilleur drama de la téléréalité vous détend, alors vous avez la meilleure émission des ces dernières années. Regardez simplement le premier épisode et vous serez scotchez même si pensez que la téléréalité made in USA n'est pas faite pour vous. De l'efficacité pure. Netflix vous demandera si vous êtes toujours en train de regarder l'émission et vous n'aurez d'autres choix que de répondre : "OUI BIEN SUR !"



Friends : faut-il encore présenter les 236 épisodes cultes de LA sitcom légendaire Friends ? Une collocation. Des blagues. Des sujets de société. Tout y est. Si vous êtes jeunes et que vous voulez vous plonger dans les vraies années 90-2000, allez-y. Si vous connaissez la série mais que vous avez raté quelques épisodes par-ci, par-là, allez-y. Et si vous en êtes à votre quatrième visionnage de l'intégrale... Essayez autre chose dans notre sélection mais vous pouvez vous autoriser une rechute. Il n'y a pas de mal à se faire du bien.