Pourquoi le couvre-feu est la parfaite occasion pour (re)voir "Les Simpson"

publié le 25/10/2020 à 14:10

Omer, Marge, Bart, Lisa et Maggie Simpson sont probablement LA famille la plus connue de l'univers du dessin animé. Créés par Matt Groening, la série est diffusée à la télévision depuis les années 80. Avec 32 saisons et plus de 600 épisodes, Les Simpson est une série d'animation incontournable qui marque des générations de spectateurs et qui est devenue une référence dans la pop culture.

Les Simpson est une série multi-récompensée, qui passe en revue les stéréotypes de cette famille de la classe moyenne américaine et des personnes, stars (Michael Jackson, Lady Gaga, Katy Perry...) qui l'entourent. Tout le monde en prend pour son grade avec humour, cynisme et répliques qui sont entrées dans le langage commun à l'instar de "Oh pinaise !" d'Omer Simpson. Véritable miroir des États-Unis, Les Simpson possède aussi certains épisodes visionnaires comme celui de l'élection de Donald Trump.

Le générique est à lui seul un sujet de discussion pour les fans puisqu'il distille des références à l'actualité et à la pop culture. Il se termine toujours par cinq membres de la famille Simpson sur leur canapé et face à la télévision.

Combien de temps pour regarder l'intégrale des Simpson ?

Avec plus de 600 épisodes et 32 saisons, Les Simpson est LA série idéale à (re)découvrir pour vous faire passer des soirées de couvre-feu hilarantes et coupées de la situation actuelle. Au total, l'intégral des Simpson vous prendra 14 jours, 6 heures et 30 minutes. De quoi largement vous occuper, comme le précise le site Bingeoclock.

Où regarder Les Simpson aujourd'hui ?

L'intégrale des Simpson se trouve sur la plate-forme Disney+, qui prévoit d'ailleurs un épisode spécial en trois parties pour Halloween intitulé La Cabane de l'horreur. Les 31 saisons sont aussi disponible sur MyCanal. Des coffrets DVD et Blu-Ray sont aussi disponibles à la vente.



Pourquoi regarder Les Simpson en 2020 ?

Si vous étiez trop jeunes dans les années 90 pour visionner Les Simpson en clair sur Canal+ et comprendre le ton humoristique et la critique adressée à l'Amérique, vous avez maintenant le recul nécessaire pour en comprendre toute l'essence. C'est aussi l'occasion d'entrer dans la ville de Springfield et de saisir toutes les références au cinéma, à la musique et aux personnalités qui ont fait et font encore le monde. Comme pour la plupart des séries, certains les épisodes des Simpson sont inégaux, mais ont le mérite de vous faire sourire, voire rire aux éclats.

SPOILERS - Une scène culte pour vous donner envie de replonger

> Xfiles les Simpson vf

Parmi les duos les plus célèbres qui sont apparus dans Les Simpson, ne manquez pas les agents Fox Muldler (David Duchovny) et Dana Scully (Gillian Anderson) de la série X-Files dans Aux frontières du réel (saison 10, épisode 8). En rentrant chez lui ivre, Omer passe par la forêt de Springfield et tombe nez à nez avec un personnage vert fluorescent. Persuadé d'avoir vu un extraterrestre, Omer est contacté par les célèbres agents qui lui font passer une série de tests, pas vraiment concluants.