Will Smith annonce que la maison du "Prince de Bel-Air" est à louer sur Airbnb

À partir du 29 septembre prochain, il sera possible de louer la très célèbre maison de la série "le prince de Bel-air" pour une nuit. Will Smith, en partenariat avec Airbnb, en a fait l'annonce sur sa page Instagram ce lundi 14 septembre.

Pour les 30 ans de la série qui a révélé Will Smith, Airbnb propose un prix symbolique de 30 euros la nuit. À ce prix, les locataires auront droit à une aile de la maison incluant la chambre de l'acteur principal, une salle de bain, la piscine...

En revanche, cet évènement n'est pas disponible pour tout le monde. Seules cinq dates sont réservables, à savoir les 2, 5, 8, 11 et 14 octobre. Enfin, en raison de la crise sanitaire, plusieurs restrictions ont été mises en place. Seuls les résidents du comté de Los Angeles ont le droit de réserver une nuit et seuls les membres d'un même foyer peuvent s'y rendre à plusieurs.

Tous les revenus de cette démarche iront directement à l'association "Boys & Girls Club of Philadelphia", qu'a choisie Will Smith. Celle-ci vient en aide aux enfants les plus démunis, en proposant des programmes éducatifs et de loisir.