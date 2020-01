"#Jesuislà": Alain Chabat et Éric Lartigau réunis pour un film intime et poétique

publié le 31/01/2020 à 11:05

En salles le 5 février 2020, #Jesuislà réunit le réalisateur Éric Lartigau et Alain Chabat, 14 ans après Prête-moi ta main. Depuis, ils ont chacun connu et fait mille choses. "Les retrouvailles se sont faites naturellement. On a de la chance de se connaître. C'était naturel. Dès que cette idée est apparue, c'est Alain [Chabat] qui devait incarner Stéphane" confie le réalisateur au micro de RTL.

C'est difficile de résumer une émotion parce que #Jesuislà, n'est fait que de cela : d'émotions, de sensations, d'impressions. À la base il y a l'histoire de Stéphane (Alain Chabat) restaurateur dans le Sud-Ouest. Un type installé, comblé en apparence, père de deux garçons, à la tête d'une affaire qui marche pas mal. Mais, Stéphane a peut-être fait le tour de sa vie telle qu'elle est.

Le déclic pour passer à autre chose, va être Soo (Doona Bae de la série Sense8), une artiste peintre sud-coréenne à qui il achète un tableau et dont il va tomber amoureux sans jamais l'avoir vue, puisqu'ils correspondent par textos. À partir de là, Stéphane va décider de partir en Corée sur les traces de Soo. Il arrive à Séoul, mais elle n'est pas là. Pendant 10 jours, il va chercher la jeune femme et sans doute se trouver lui... #Jesuislà est une balade intime, tendre, drôle, poétique au pays des cerisiers en fleurs. Un film inclassable, sauf au rayon anti-dépresseur car Éric Lartigau et Alain Chabat nous font un bien fou ! L'Idée maîtresse du film c'est : ne passons plus à côté de l'essentiel.

On continue le Burger Quiz jusqu'en juin Alain Chabat





Le duo a-t-il eu envie de tout plaquer comme Stéphane dans le film ? "Oui. Ce fantasme d’enlever, de quitter ses valises, ses encombrement, par la politique, la vie et les amis, et que tout d'un coup on a ce souhait de se mettre en apnée pour éliminer tous ces petits cadavres qu'on a dans le cerveau (...) Pour se recentrer et retrouver nos émotions primaires", explique Éric Lartigau.

"Je me suis mis de temps en temps au vert pour faire un petit point. Ça arrive à tout le monde. Comme à un moment, mon travail était devenu ma vie, je me suis forcé à ne rien faire pour voir ce qu'il se passait", confie de son côté Alain Chabat. L'acteur poursuit sur ses futurs projets : "On continue le Burger Quiz jusqu'en juin [2020], c'est la dernière saison et ensuite j'ai déjà 2-3 idées que j'aimerais exploiter. J'aimerais déjà écrire un truc qui me fait marrer".