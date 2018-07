SAG Awards 2017 : Emma Stone, Denzel Washington et "The Crown" triomphent

publié le 30/01/2017 à 05:00

Le gratin du cinéma et de la télévision était présent à Hollywood à l'occasion de la 23ème cérémonie des Screen Actors Guild Awards. Emma Stone est consacrée pour son rôle dans La La Land tandis que Denzel Washington est récompensé pour Fences. Viola Davis (Fences) et Mahershala Ali (Moonlight) sont désignés meilleurs seconds rôles.



On retiendra également le triomphe des acteurs de la série britannique The Crown, Claire Foy, qui interprète le rôle d'Élisabeth II jeune, et John Lithgow, qui incarne son Premier ministre Winston Churchill. Julia Louis-Dreyfus (Veep) et William H. Macy (Shameless), sont sacrés au rayon comédie. Les SAG Awards récompensaient également l'ensemble des distributions et ont choisi le film Hidden Figures et les séries Orange Is The New Black et Stranger Things.



Le palmarès complet des SAG Awards



Cinéma

Meilleure actrice : Emma Stone pour La La Land

Meilleur acteur : Denzel Washington pour Fences

Meilleure actrice dans un second rôle : Viola Davis pour Fences

Meilleur acteur dans un second rôle : Mahershala Ali pour Moonlight

Meilleure distribution : Hidden Figures

Télévision

Meilleur acteur dans une série dramatique : John Lithgow pour The Crown

Meilleure actrice dans une série dramatique : Claire Foy pour The Crown

Meilleure actrice dans une série comique : Julia Louis-Dreyfus pour Veep

Meilleur acteur dans une série comique : William H. Macy pour Shameless

Meilleure distribution pour une série dramatique : Stranger Things

Meilleure distribution pour une série comique : Orange Is The New Black

Meilleure actrice dans une mini-série ou un téléfilm : Sarah Paulson pour The People v. O.J. Simpson : American Crime Story

Meilleur acteur dans une mini-série ou un téléfilm : Bryan Cranston pour All the Way



La comédienne Lily Tomlin a reçu un trophée d'honneur pour l'ensemble de sa carrière.