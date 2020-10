Pourquoi le couvre-feu est l'occasion parfaite de (re)découvrir "Buffy"

publié le 24/10/2020 à 14:18

Buffy ou plus exactement Buffy contre les vampires est la première grande série fantastique destinée à un public adolescent à connaître un succès dépassant très largement son public-cible. Sans Buffy contre les vampires peut-être n'y aurait-il pas eu de phénomène Twilight, de séries comme Supernatural, The Vampire Diaries, True Blood ou The Magicians. Sans inventer le concept des vampires, Buffy a réussi - par la créativité de son showrunner Joss Whedon - à mêler des figures classiques des contes et légendes et la pop culture américaine.

Le résultat est d'une efficacité imparable. Buffy rassemble un sens de l'humour unique, une myriade de personnages très attachants, toute une collection de monstres et démons qui ferait pâlir le plus grand fan d'Halloween de cette planète. Quand une série fantastique, en particulier avec des vampires, mise tout ou presque sur la romance ou l'horreur, Buffy fait le choix d'être une série complète et moderne avec beaucoup d'humour, des triangles amoureux (et pas qu'hétérosexuels) souvent éclipsés par de très belles amitiés ou encore des moments déchirants, en n'hésitant jamais à affronter des sujets aussi rudes que le deuil.

Buffy a été plusieurs fois nommée aux Emmy Awards et aux Golden Globes, remportant au total trois Emmy Awards. Sarah Michelle Gellar (Buffy), Alyson Hannigan (Willow), Nicholas Brendon (Alex), Charisma Carpenter (Cordelia), Anthony Stewart Head (Giles), David Boreanaz (angel), Seth Green (Oz), James Marsters (Spike) ont tous connu la gloire grâce à Buffy et la série reste pour beaucoup le pic indépassable de leur carrière. Un monument télévisuel qui pourra parfaitement occuper vos soirées confinées.

Combien de temps pour regarder l'intégrale de Buffy ?

Buffy contre les vampires est une série relativement compacte et courte qui a su s'arrêter avant la saison de trop. Elle ne compte "que" 7 saisons soit 144 épisodes. Vous pourriez tous les regarder à la suite en n'y consacrant que 6 jours de votre existence.

Où regarder Buffy aujourd'hui ?

Buffy était l'un des joyaux de la fameuse Trilogie du samedi de M6 entre 1998 et 2004. La série a été rediffusée sur Téva, W9 puis 6ter en HD. Aujourd'hui, vous pouvez trouver l'intégrale disponible sur la nouvelle plateforme Salto ou en coffret DVD et Blu-ray. Des saison 8, 9, 10, 11 et 12 existent aussi pour les fans les plus dévouées. Publiées par Dark Horse Comics, ces bandes dessinées continuent de conter les aventures de nos héros et font pleinement partie du "Buffyverse".

Pourquoi regarder Buffy en 2020 ?

Beaucoup de téléspectateurs intrigués par Buffy étaient des adolescents ou des jeunes adultes au début des années 2000. Si vous avez entre 30 et 40 ans aujourd'hui, il est fort probable que vos souvenirs soient flous ou que vous ne connaissiez que la VF. L'occasion parfaite de revoir la série en entier et dans l'ordre aujourd'hui. Si vous étiez trop jeunes ou trop peureux pour regarder cette série pleine de monstres, vous devez absolument tenter le visionnage aujourd'hui. Il faudra supporter les effets spéciaux vintage et les épisodes qui donnent trop d'importance à Riley Finn, mais on vous promet que vous ne regretterez pas le voyage. Entre les épisodes musicaux, les punchlines mythiques, les morts qui n'ont rien à envier à celles de Game of Thrones et les incroyables audaces scénaristiques (comme dans l'épisode 17 de la saison 6 À la dérive)... Buffy est une œuvre incontournable.

SPOILERS - Une scène culte pour vous donner envie de replonger

> Buffy Contre Les Vampires (VF) - Mort de Joyce

Rarement le talent d'actrice de Sarah Michelle Gellar n'aura autant brillé que dans cette scène. Si Buffy contient moult loups-garous, sorcières et artefacts magiques, cette série parle avant tout des relations humaines et des défis que rencontrent des adolescents dans leur vie. Avec la mort surprise et tristement ordinaire de la mère de l'héroïne, Buffy montre qu'elle sait être plus percutante que jamais loin du fantastique...