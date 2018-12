publié le 26/12/2018 à 12:30

Ils ont indéniablement marqué l'année 2018. Au cinéma, le public a été régalé par de nombreuses productions. Entre comédies, drames et films d'animation, RTL vous propose de revenir sur les films qui ont su s'imposer comme étant les plus forts de 2018.



On commence avec le numéro un au box-office : il s'agit du film d'animation de Brad Bird, Les Indestructibles 2. Celui-ci a récolté plus de 5,8 millions d'entrées en France. C'est le meilleur résultat pour un film d'animation depuis 2015 dans l'Hexagone. La suite de l'histoire de cette famille de super-héros était attendu par bon nombre de fans de la franchise.

L'animation plus que jamais valeur sûre auprès des spectateurs puisque parmi les gros succès de l'année on trouve aussi Hotel Transylvanie 3, Ferdinand, Yéti et Cie, Cro-Man, Pierre Lapin, Le Grinch ou bien encore Astérix : le secret de la potion magique.

Les comédies françaises, plus que jamais en haut du tableau

Autre enseignement de l'année écoulée, c'est la place retrouvée des comédies françaises dans le haut du tableau.



Elles sont quatre dans le top 10, soit le double de l'an dernier. Le premier film tricolore de l'année n'est autre que Les Tuche 3. Avec 5,7 millions de spectateurs et spectatrices, le film d'Oliver Baroux a su s'imposer comme la comédie française la plus appréciée du public cette année 2018.



Juste derrière, on retrouve La Ch'tite famille de Dany Boon, Le grand bain de Gilles Lellouche et Taxi 5 de Franck Gastambide. Ces succès ne doivent pas cacher l'échec de films plus formatés, moins surprenants, que le public a boudé. Preuve qu'une affiche avec beaucoup de stars mais peu de scénario ça ne marche plus et c'est tant mieux.

> LE GRAND BAIN – Bande annonce officielle – Gilles Lellouche (2018)

Les franchises, une valeur sûre

Leur production est souvent faramineuse. Les marques que les grands studios déclinent sur plusieurs années en saga ont su s'imposer comme d'énormes succès en 2018.



Exemples avec Avengers : Infinity War, figure 4e au box-office cette année avec 5,1 millions d'entrées, (l'ultime volet arrive en avril prochain), mais aussi Black Panther, Jurassic World Fallen Kingdom, Les animaux fantastiques 2, Mission impossible : Fallout... tous au-dessus des 3 millions ou encore Le labyrinthe, 50 nuances de Grey, Ant-Man et la Guêpe, Deadpool 2.



Cette tendance, devenue valeur sûre n'est pas prête de marquer le pas on le verra dans les mois qui viennent puisque d'autres gros blockbusters sont attendus pour 2019.

> Marvel Studios' Avengers: Infinity War Official Trailer

Les comédies musicales et les biopics, un retour en grâce

Ces deux genres ont su s'imposer comme de véritable succès en 2018. Mamma Mia 2 a légèrement déçu avec seulement 735.000 entrées, The Greatest Showman avec Hugh Jackman a été une bonne surprise avec près de 600.000 spectateurs mais deux très gros succès sont venus s'imposer à l'automne.



D'abord le carton planétaire de Bohemian Rhapsody, biopic de la vie et de l’œuvre de Freddy Mercury, interprété de manière troublante et fascinante par Rami Malek. Le film a enregistré 3,4 millions d'entrées.



Et puis on note aussi le très beau succès de A Star Is Born, avec Lady Gaga, qui figure parmi une des grandes favorites des prochains Oscars. Le film a rassemblé 1,8 million de curieux dans les salles.



Les déceptions de 2018

Qui dit succès, dit aussi déception... Les Frères Sisters, sublime vrai-faux western de Jacques Audiard qui méritait au moins le million mais se contente de 840.000 entrées. Autre déception, celle de Alad 2 qui fait moitié moins que le premier volet avec 2,3 millions d'entrées.



Et Disney qui encaisse le premier échec de la saga Solo : A Star Wars Story n'a séduit que 1,3 million de fans en France et a pris un gros bouillon dans le monde. Espérons que l'épisode 9 programmé en décembre 2019 saura clore avec éclat l'une des séries les plus emblématiques de l'histoire du cinéma.



Déception enfin pour quelques poids lourds du cinéma français : Fabrice Luchini avec Un homme pressé, Christian Clavier avec Momo et François Cluzet avec Normandie nue ont été très en deçà de leurs scores habituels. Ils auront eux aussi de quoi se rattraper dans les 12 mois qui viennent...