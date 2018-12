publié le 10/12/2018 à 11:05

C'est depuis le Sénégal, sur le lieu de tournage de son film, que l'acteur Omar Sy s'est confié au micro de RTL. Le long-métrage s'appelle Yao, il est réalisé par Philippe Godeau, joué et produit par le comédien de 40 ans.



Le film raconte l'histoire d'un acteur français, Seydou Tall, sénégalais d'origine, invité sur place pour promouvoir un livre et qui va découvrir pour la première fois ses racines, la culture de ce pays si loin géographiquement et intimement de lui. Un petit garçon, Yao, va faire une fugue de plus de 300 kilomètres pour apercevoir son idole. Tous deux vont nouer un lien amical puis quasi filial et partir jusqu'au cœur de la brousse. Ce très joli conte initiatique est prévu pour le 23 janvier prochain.

Le père d'Omar Sy est lui-même d'origine sénégalaise. Le film a donc une saveur bien particulière pour le comédien. "Évidemment que ce n'est pas un film comme les autres. C'est un film important parce qu'il se tourne au Sénégal, mon pays d'origine. Tourner au Sénégal avec une histoire comme ça, qui est si proche de moi, c'était important d'y participer d'une manière différente et d'être un petit peu plus à l'origine et de s'assurer aussi qu'il ait la bonne fin, c'est-à-dire qu'il ait le message que je voulais qu'il porte", a-t-il déclaré.



> YAO - Bande-annonce officielle HD

La famille d'Omar Sy vit toujours au Sénégal et c'est un pays dans lequel l'acteur retourne souvent. "Je fais beaucoup d'aller-retour afin de voir une partie de ma famille et c'est pour ça aussi que c'était important de montrer le film ici.(...) Il y a une forme de fierté, il y a beaucoup de force, beaucoup d'encouragements et c'est pour ça que ça fait du bien de venir de temps en temps", a confié l'interprète de Driss, dans Intouchable.



Yao est prévu pour le 23 janvier dans les salles de cinéma françaises.