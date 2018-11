publié le 26/11/2018 à 17:25

Le nouveau film d'Alexandre Astier, Astérix : le Secret de la potion magique, va rassembler du très beau monde. Puisqu'il s'agit d'un film d'animation et non d'un "live-action" comme a pu l'être Astérix et Obélix : Mission Cléopâtre, vous n'entendrez que leurs voix. La première, celle d'Astérix, est un retour aux sources puisque c'est Christian Clavier qui reprend le rôle du meilleur guerrier du village gaulois. Exit donc Édouard Baer ou Clovis Cornillac qui avait repris ce rôle plus récemment.



Parmi les grands noms que le public pourra retrouver on compte l'humoriste Florence Foresti qui se cachera derrière Bonemine, la femme du chef, François Morel, Alex Lutz ou encore Elie Semoun. Ce dernier avait d'ailleurs déjà travaillé avec Alexandre Astier sur sa célèbre série Kaamelott où il incarnait le fameux Répurgateur qui condamnait à peu près tous les personnages qu'il croisait pour hérésie.

Ce n'est pas le seul ancien de Kaamelott qui fait son retour. Alexandre Astier a demandé à certains fidèles comme Guillaume Briat ou son propre père (et beau-père dans la série historique de M6) Lionel Astier de se joindre à l'aventure Astérix : le Secret de la potion magique. Le film sortira quelques semaines avant les vacances de Noël, le 5 décembre 2018.