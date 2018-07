"Mamma Mia 2" : les chanteurs du groupe Abba encensent le film

publié le 13/07/2018 à 11:03

Dix ans après le premier film qui a connu un succès colossal et créé la surprise au box-office, nous revoici plongé dans l'histoire inspirée des chansons du groupe (et non pas de la vie de ses quatre membres).



Dans ce second volet, vous prendrez la direction du passé, afin de découvrir la jeunesse de Donna, interprétée par Meryl Streep, dont on apprend la mort au début du second.

Pourquoi avait-elle dans sa jeunesse craqué pour la petite île grecque de Kalokairi, là où des années plus tard sa fille, Sofia, décide d'ouvrir un hôtel, en hommage à sa défunte mère. Tous les fondamentaux sont réunis : la fête, l'humour, l'amour et bien évidemment les tubes d'Abba, autour desquels est bâtie l'intrigue.

Au casting de ce second volet, on retrouve les stars suivantes : Meryl Streep, Pierce Brosnan, Colin Firth, Amanda Seyfried, Lily James, ou bien encore des nouveaux venus, comme Andy Garcia et la chanteuse Cher.



Nous nous sommes rendu à Stockholm, en Suède, le berceau du groupe afin de savoir ce que les deux anciens membres, Benny Andersson et Björn Ulvaeus, ont pensé de ce second film.



"L'interprétation est fantastique et incroyable"

Avec Agnetha Fältskog et Anni-Frid Lyngstad (surnommée Frida), ils ont formé le quatuor star des années 70 et début 80 en vendant près de 400 millions d'albums en une décennie. Près de 40 ans ont passé mais leur musique continue d'être jouée, écoutée et vendue dans le monde entier. Un patrimoine artistique protégé comme un coffre-fort puisque Abba était la deuxième puissance financière suédoise après les voitures Volvo.



Lors de notre rencontre, nous leur avons demandé ce qu'il avait ressenti en entendant toutes ces stars interpréter les airs et les mots qu'ils avaient écrit il y a des années. Leur réponse a été unanime : ils ont trouvé cela "fantastique et incroyable" de voir leurs plus grands tubes chantés par d'aussi grands acteurs. Un film qui leur a donné envie de remonter sur scène, nous disent-ils.



Mamma Mia 2 est à retrouver le 25 juillet au cinéma, avec RTL.