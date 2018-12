Copyright 2017 Disney Enterprises inc. All Rights Reserved.

Date : 17/12/2018

publié le 17/12/2018

Mary Poppins est de retour ! Cela faisait plus d'un demi-siècle qu'elle nous avait quitté, retournant dans les nuages, là d'où elle était arrivée. Les années ont passé... Jane et Michael, les enfants de la famille Banks, ont bien grandi. Michael est devenu père de trois garnements aussi dissipés que lui au même âge, sa femme est morte, il risque de perdre sa maison londonienne, convoitée par son méchant banquier de patron.



Heureusement, Mary Poppins va prendre les choses en main, avec l'autorité et la magie qu'on lui connait. C'est Emily Blunt, (Sicario ou Sans un bruit), qui redonne vie au personnage créé par Julie Andrews dans le film de 1964.

"J'ai d'abord été nerveuse, simplement parce que c'est une icône et que dans la version originale c'est Julie Andrews, elle-même une icône qui joue le rôle. Ensuite honnêtement, mon excitation a pris le dessus sur la peur et je me suis dit c'est un personnage si délicieux, si charmant à jouer qu'il fallait que je me concentre là-dessus, sur la chance que j'avais d'incarner quelqu'un comme cela", a-t-elle déclaré au micro de RTL.

> Le Retour de Mary Poppins - Bande-annonce officielle (VF)

Côté réalisation, c'est Rob Marshall, (réalisateur de Chicago ou Nine), qui met en scène cette suite de Mary Poppins. Le film est fantastique, c'est de la fantaisie. Le fond est légèrement plus grave et émouvant.



Les décors sont impressionnants, le Londres réel ou recrée en studio est magnifique, les effets spéciaux sont malins, notamment une magnifique séquence d'animation traditionnelle qui mêle dessin animé et personnages de chair et d'os, comme dans l'original.



Emily Blunt est parfaite dans le rôle, les enfants aussi ou Colin Firth le méchant. Seuls regrets : il manque un zeste de vraie folie, de grâce derrière la démonstration. Et puis c'est un poil trop long, certains numéros dansés-chantés auraient mérité d'être raccourcis.