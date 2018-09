publié le 27/09/2018 à 10:55

Alad 2, réalisé par Lionel Steketee (Case départ, sorti en 2011), est un film jouissif, régressif, malin, absurde. Le long-métrage oscille entre la grosse production, comme on en voit peu chez nous, et un bazar quasi expérimental. Ce nouvel épisode raconte comment le prince Aladin (interprété par Kev Adams), frileux à l'idée d'épouser sa princesse Shalia, va voir débarquer à Bagdad le terrible Shah Zaman (interprété par Jamel Debbouze) qui non seulement veut prendre la ville mais aussi lui piquer sa copine.



Le film est un mix drôle et rythmé de scènes d'actions, de dialogues à tiroirs et de participations d'acteurs inattendus. Côté casting, on retrouve Kev et Jamel donc, mais aussi Vanessa Guide, Éric et Ramzy dans le rôle des génies. Alad 2 rappelle ce que faisait Gérard Oury (Les Aventures de Rabbi Jacob) : rassembler des personnages totalement opposés, incarnés par des stars populaires, autour d'une idée de scénario simple.

"Le carton du premier volet nous a tous motivés, on s'est beaucoup amusé à le faire (...) J'avais très envie de travailler avec Jamel", explique Kev Adams. Pour Jamel Debbouze, la rencontre avec le jeune humoriste et comédien s'est fait naturellement. "Kev et moi avons fait quelque chose de naturel (...) Il avait envie de jouer avec moi et j'ai été très touché par ça (...) C'est un peu comme lorsqu'on va faire un match en bas du quartier, on prend le ballon et on va jouer sans se poser de questions".

Le film est visuellement très touffu, les décors sont superbes, les effets spéciaux très réussis. C'est une véritable grosse production, en témoigne le budget, près de 19 millions d'euros ont été investis. Alad 2 est à découvrir au cinéma mercredi 3 octobre 2018.