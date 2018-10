publié le 29/10/2018 à 09:53

C'est certainement le biopic le plus attendu de cette année 2018. Bohemian Rhapsody, le film qui raconte le parcours de l'emblématique leader du groupe Queen, Freddie Mercury, retrace, de façon très détaillée, le parcours du chanteur, disparu en 1991 à l'âge de 45 ans, victime du sida.



Sans voyeurisme, ni complaisance, on le suit de son enfance en Angleterre, gamin originaire de Zanzibar, surdoué du piano, passionné par l'art et la mode, créant le groupe Queen en 1970 avec Brian May, Roger Taylor puis John Deacon. Avec 300 millions de disques vendus et des concerts d'anthologie, Mercury assume son image de diva baroque aux costumes extravagants, son homosexualité, sa fortune, ses caprices, sa mégalomanie et ses excès. Bohemian Rhapsody est le portrait d'un génie et de son impact sur l'histoire du rock.

Il fallait un acteur digne de ce nom afin d'incarner ce personnage si charismatique. Et c'est Rami Malek qui a été choisi. Le comédien de 37 ans - aperçu dans Twilight et surtout la série Mr. Robot - livre une performance physique bluffante, troublante. Il avait dix ans quand Freddie Mercury est mort.

"Feddie Mercury était comme un monarque sur scène"

"Il dégageait comme une idée du macho ultime sur scène, balançant des crochets avec ses poings au stade de Wembley, c'était un mec qui donnait de la voix pour faire chanter le public, un peu à la manière d'un monarque", a déclaré l'acteur au micro de RTL.



Le film donne parfois la chair de poule par son intensité, la larme à l’œil en montrant la solitude du chanteur durant toute sa vie. Il s'arrête au moment où il apprend être atteint du sida, six ans avant sa mort, en 1985. "Certains pensent que Queen c'est juste de la pop musique, mais c'est tellement plus que ça, tellement plus profond. (...) D'un point de vue philosophique c'est très fort", a souligné Rami Malek.



Feddie Mercury avait pris ses distances pour tenter une carrière solo, les trois autres ne supportaient plus son intransigeance. Quand le Live Aid est organisé par Bob Geldof, toutes les plus grandes stars de la pop anglaise sont là : Paul McCartney, David Bowie, Bono, les Who, Sting, Phil Collins, Dire Straits, Elton John mais pas Queen. C'est Mercury qui convainc ses partenaires de remonter sur scène, sans savoir s'ils en seront capables après des années sans travailler ensemble. Le résultat est éblouissant. Ces scènes-là, essentielles, représentent les 20 dernières minutes.



Bohemian Rhapsody, réalisé par Brian Singer, est à découvrir dans les salles de cinéma mercredi 31 octobre 2018.