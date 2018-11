"Les Animaux Fantastiques 2" : a-t-on un gros problème Minerva McGonagall ?

publié le 20/11/2018 à 07:39

J.K. Rowling adorerait sans doute avoir son propre Retourneur de temps pour résoudre cette polémique qui est en train de gonfler dans la communauté des Potterheads, les fans de Harry Potter. Dans le dernier film Les Animaux Fantastiques : les Crimes de Grindelwald dont elle signe le scénario, l'écrivaine écossaise a voulu faire un petit plaisir au public. Elle a fait apparaître, lors de deux scènes, un professeur bien connu : Minerva McGonagall.



Dans le métier, on appelle ça du "fan-service", un élément inutile mais qui joue sur la nostalgie. Âgée d'une vingtaine année, elle mène déjà ses élèves d'une poigne de fer et n'hésite pas à montrer sa loyauté à son ami et mentor Albus Dumbledore (joué par un jeune et fringuant Jude Law).

Mais il y a un problème. Les Animaux Fantastiques explorent le début du XXème siècle et notamment l'entre-deux-guerres. Or Minerva McGonagall, d'après les éléments des romans et des textes biographiques de J.K. Rowling sur sa plateforme Pottermore, celle qui est devenue célèbre derrière le visage de l'actrice Dame Maggie Smith ne devrait même pas être née.

Minerva McGonagall est née le 4 octobre 1935 et elle ne serait devenue professeur qu'en 1956 après deux ans au ministère de la Magie. Or... le film se déroule en 1927 et les scènes en flash-back avec la jeune Leta Lestrange et Newt Scamander, âgés de 16 ans, se déroulent bien avant encore.



Certains fans ont alors avancé qu'il pourrait s'agir d'un autre membre de la famille McGonagall. En effet, Dumbledore et les élèves ne prononcent jamais son prénom dans le long-métrage. La mère de Minerva (Isobel), une tante ou une cousine pourraient être de parfaites candidates. Malheureusement, le script officiel contredit cette tentative de rationalisation. Il s'agit bien de "Minerva McGonagall jeune". Il faudra donc que J.K. Rowling et David Yates, le réalisateur, s'expliquent auprès des fans sur cette première grande incohérence dans l'univers étendu de Harry Potter.