"Les Indestructibles 2" devient le 3e film Disney milliardaire de 2018

Crédit : RTL.fr / The Walt Disney Company France

"Les Indestructibles 2" est le 3e plus gros succès de Disney cette année

publié le 02/08/2018 à 17:03

C'est un succès colossal pour Les Indestructibles 2. Un mois après sa sortie, le film Disney-Pixar a dépassé le milliard de dollars de recettes au box-office mondial (environ 860 millions d'euros). 14 ans après leur première aventure (qui avait rapporté 630 millions de dollars), Bob, Hélène, Violette, Flèche et Jack-Jack séduisent donc toujours autant le public.



Comme le rapporte le média américain Slash Film, Les Indestructibles 2 ont dépassé le 1er août le seuil du milliard de recettes au box-office mondial et devient le 3e film Disney à devenir milliardaire en 2018. La firme aux grandes oreilles a en effet déjà cartonné en février avec Black Panther (1,3 milliards de dollars de recette) et en avril avec Avengers : Infinity War (2 milliards de dollars de recette).

Avec Les Indestructibles 2, Disney et Pixar signent un film d'animation engagé, progressiste et girl power. L'intrigue, qui possède quelques rebondissements, s'amuse des stéréotypes sur la vie de famille, les rôles de père et mère. Le tout avec des séquences déjà cultes de Jack-Jack, le petit dernier des Parr.