publié le 04/09/2018 à 13:03

La 44e édition du Festival du Film américain de Deauville a débuté vendredi 31 août 2018. Et cela peut paraître étrange mais, à part Morgan Freeman attendu en fin de semaine et Joaquin Phoenix, attendu lui ce mardi 4 septembre en fin d'après-midi, ce sont plutôt les stars tricolores qui occupent le tapis rouge. L'escale Deauvillaise n'est pas une priorité pour les studios américains.



Pourtant à Deauville, le cinéma hollywoodien fait partie de la culture locale depuis quatre décennies, comme nous l'explique Sandrine Kiberlain, présidente du jury : "Petite, j'allais voir tous les films, j'ai demandé un seul autographe dans ma vie, et c'était ici, à Dustin Hoffman. (...) Je venais souvent ici, tous mes souvenirs sont ici, dans cette ville".

Mélanie Laurent est venue présenter son premier film américain en tant que réalisatrice. Le film s'appelle Galveston et propose un très joli casting. On retrouve Elle Fanning et Ben Foster dans un thriller poisseux et sombre, adapté d'un roman de l'auteur de la série True Detective. La comédienne et réalisatrice de 35 ans estime cependant que "le cinéma français n'a pas à rougir des productions américaines".

Autre événement à noter, la présence de Jacques Audiard. Le metteur en scène est venu présenter Les Frères Sisters, son nouveau film. Un western époustouflant avec Joaquin Phoenix et Jake Gyllenhaal.