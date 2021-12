7 idées de cadeaux de Noël connectés à moins de 100 euros

Les fêtes de fin d'année se profilent et il ne vous reste plus beaucoup de temps pour faire vos emplettes pour votre famille et vos amis.

Ces dernières semaines, nous avons mis en avant les produits technologiques qui nous ont paru les plus intéressants dans différents domaines pour vous guider dans vos achats en fonction de différents budgets. Vous pouvez ainsi retrouver :

- notre sélection des meilleurs smartphones du moment

- notre liste des smartphones les plus intéressants pour les petits budgets

- celle des meilleures montres connectées

- et notre guide des meilleurs écouteurs et casques à réduction de bruit active.

Pour vous aider à boucler vos achats en cette fin d'année compliquée, nous avons aussi sélectionné pour vous des gadgets pour technophiles accessibles à moins de 100 euros et dont des stocks sont toujours affichés disponibles en boutique et sur Internet à l'heure où nous écrivons ces lignes.

L'enceinte nomade Sony SRS-XB13 - 40 euros

Sony SRS-XB13 Crédit : Sony

L'enceinte portable SRS-XB13 de Sony est un modèle ultra-compact efficace avec une autonomie d'une douzaine d'heures parfaite pour les sorties loin de la maison. Elle a en outre le mérite de résister aux éclaboussures et à une brève immersion jusqu'à un mètre de profondeur (IP67). Dans le même segment de prix, la JBL Go 3 est encore plus compacte se singularise par sa petite lanière bien pratique pour l'accrocher à un sac à dos en balade.

L'enceinte HomePod Mini d'Apple - 99 euros

HomePod Mini Crédit : Apple

Lancée fin 2020, la version compact de l'enceinte connectée d'Apple est de retour cette année dans de nouveaux coloris acidulés. Pilotée à la voix via Siri, elle délivre un son satisfaisant malgré sa taille modeste et son poids plume. Seul ou appairé en stéréo, le HomePod Mini est un bon compromis pour équiper une chambre ou un petit salon a fortiori si le destinataire du cadeau évolue déjà dans l'univers Apple.

La barre de son Thomson SB60TS - 90 euros

La barre de son Thomson SB60BTS Crédit : Thomson

Cette barre de son complète à prix contenu est un choix judicieux pour équiper les petits espaces. Malgré son format compact, elle pourra donner une nouvelle dimension aux films et aux séries avec son caisson de basse et une puissance maximale de 120W. Polyvalente, elle se connecte facilement aux appareils à l'aide d'une liaison Bluetooth.

Les écouteurs Realme Air Buds 2 - 49 euros

Les AirBuds 2 de Realme proposent une technologie d'annulation de bruit pour un prix de 50 euros Crédit : Realme

Lancés au printemps, les derniers écouteurs de la marque chinoise sont les modèles à annulation de bruit active les plus accessibles du marché avec une atténuation jusqu'à 25 décibels. Vendus avec quatre embouts pour s'adapter à toutes les formes d'oreilles, ils offrent une expérience sonore convenable pour leur prix et sont aussi certifiés IPX5 pour résister à la pluie et aux séances de sport. Le tout avec 25 heures d'autonomie et 120 minutes d'écoute après dix minutes de charge.

Le Fire Stick TV d'Amazon - 30 euros

Le Fire Stick TV Amazon permet de connecter un vieux téléviseur à tous les services de streaming Crédit : Amazon

Le Fire Stick TV d'Amazon est le moyen le plus abordable pour connecter votre téléviseur à tous les services de streaming actuels s'il ne dispose pas d'une fonctionnalité "smart TV". Moins cher que Google TV (70 euros) et l'Apple TV (159 euros), il se connecte à la télévision à l'aide d'un câble HDMI et se pilote avec une petite télécommande ou à la voix via Alexa. La porte d'entrée idéale pour consommer les contenus de Netflix, My Canal, Disney+, YouTube ou Salto sur un écran.

Les balises AirTags d'Apple - 35 euros

Les AirTags sont des balises Bluetooth qui permettent de retrouver facilement ses objets Crédit : Apple

Ces balises connectées à fixer sur des objets permettent de suivre vos clefs, votre sac de voyage ou votre valise à la trace grâce à un réseau mondial d’appareils et une application iPhone. Le cadeau idéal pour les étourdis qui égarent toujours leurs effets personnels. Et pas question de les utiliser pour espionner quelqu'un: une notification est envoyée aux appareils à proximité pour signaler leur présence. Hors de l'univers Apple, on trouve aussi des balises bluetooth autour de 20 euros chez Tile ou Wistiki.

La montre connectée Huawei WatchFit Mini - 79 euros

La montre connectée Huawei WatchFit Mini Crédit : Huawei

Cette montre connectée design légère et colorée arbore un grand écran Amoled pour naviguer dans les applications et afficher les notifications. Elle embarque différents capteurs pour mesurer la fréquence cardiaque, la saturation du sang en oxygène et analyser le sommeil. Elle prend en charge plus de 90 activités physiques pour environ dix jours d'autonomie.